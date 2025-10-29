قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

السوق فى مأزق | كيف تحولت وفرة الدواجن إلي أزمة للمربيين؟

شيماء مجدي

فى الوقت الذى تشهد فيه أسعار الدواجن تراجع ملحوظ يعانى المربيين بسبب الخسارة ، حيث يباع الكيلو بأقل من سعر التكلفة ، مما يهدد استمرار هذا القطاع الحيوي .
 

خسارة مربي الدواجن 

ومن جانبه ، أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن بالمزرعة انخفضت بشكل كبير ، حيث وصل سعر الكيلو إلي 60 جنيهًا بالمزرعة ،  وهذا يعني خسارة للمربي ، معلقا: "السعر العادل لتكلفة الدواجن حاليا تتراوح من 70 ل 75 جنيهًا بالمزرعة".

وناشد "الزيني" خلال تصريحات لـ"صدي البلد "، بضرورة دعم المربيين للحفاظ على صناعة هامة مثل صناعة الدواجن، لأن المربي فى موقف سيئ من حيث الخسارة ، مؤكدا أننا نستهلك 4.5 مليون طائر يوميا وبالتالى لا توجد أى دولة تستطيع توفير كل تلك الكميات حين توقف المربي عن الانتاج .


أهم الحلول

وكشف "رئيس اتحاد منتجى الدواجن" عن أهم الحلول لمواجهة انخفاض الأسعار وهو فتح أسواق جديدة أمام تصدير الدواجن ، مع منع الاستيراد للدواجن خاصة وأننا لدينا اكتفاء ذاتي منها ، فضلا عن التفعيل الجزئي لعدم تداول الدواجن الحية ، وبالتالى ضخ الدواجن المبردة فى أيام كثيرة الاستهلاك مثل شهر رمضان .

كما طالب بضرورة زيادة الانتاجية والاتاحية أمام المواطنين للحفاظ على التوازن بالأسواق .

وأشار إلى أن أسعار الكتاكيت انخفضت أكثر من80% من سعرها  ، فكان سعر الكتكوت 55 جنيهًا،  أما الآن يصل سعر الكتكوت إلي 12 جنيهًا . 

أسعار الدواجن  اليوم 

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 60 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 65 جنيها ، أى انخفضت 5 جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 74 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 58 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 70 جنيها.
 
كما انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 85 جنيه بعدما كان سعرها 102 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.

بينما انخفضت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 114 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.
 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
 

