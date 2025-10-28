قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة: نشر أعلام الدول المشتركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على كافة المسارات
واشنطن ترفض توغلا بريا جديدا للجيش الإسرائيلي في غزة
محمد سامي يتراجع عن قرار الاعتزال: ماقلتش إني بطلت الشغلانة
بعد شكوى الأهلي.. كاف يتمسك بإيقاف جراديشار مباراتين
نائب الرئيس الأمريكي: وقف إطلاق النار في غزة صامد
أسعار البيض تواصل الهبوط.. ومنتجي الدواجن: سيصل سعر الكرتونة لأقل من 100 جنيه
موعد الافتتاح أمام الجمهور وأسعار تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
الرئيس الكرواتي يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
القاهرة تتحرك بحزم.. حملات موسعة لضبط التكاتك والأسكوتر بعد توجيهات المحافظ
لجنة المسابقات: لم نتسلم أي مقترحات من حلمي طولان بشأن كأس العرب
رابطة الأندية: من المستحيل تأجيل مباريات الدوري المصري
مع كامل احترامي.. كلمة السر في قضية اتهام اليوتيوبر محمد عبدالعاطي بنشر فيديوهات خادشة
غدا.. طرح الحلقة الأخيرة من مسلسل "ابن النادي"

تطرح منصة شاهد غداً الحلقة التاسعة والعاشرة من مسلسل "ابن النادي" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي.

انطلق عرض مسلسل "ابن النادي" في بداية شهر أكتوبر الجاري بواقع حلقتين كل أسبوع وحقق أرقام مشاهدات عالية.

تدور أحداث ابن النادي حوّل قصة عُمر شاب مدلّل لا يعرف أي شعور بالمسؤولية، تنقلب حياته رأسًا على عقب حادثة تقع في النادي بعد وفاة والده، ويقع على عاتقه قيادة نادٍ لكرة القدم مهدد بالانهيار، وبين ضغوط المنافسين، وسخرية الإعلام، وتشكيك الجميع في قدراته، فهل ينجح في تخطي الأزمات أم يخسر كل شيء.
 
ويشارك في بطولة مسلسل ابن النادي بجانب أحمد فهمي، عدد من نجوم الفن أبرزهم: آية سماحة، وحاتم صلاح، وسيد رجب، ومحمد لطفى، جلا هشام، وأحمد عبد الحميد، سينتيا، من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ومن إنتاج طارق الجنايني.


عبّر الفنان حاتم صلاح عن سعادته الكبيرة بالتواجد في مُسلسل "ابن النادي"، وقال إنه يؤدي شخصية كابتن أسامة مدرب فريق "الشعلة"، وهو النادي محور الأحداث حيث يحاول المدرب إنقاذ النادي وإعادته إلى منصة البطولات.

وعن تعاونه مع أبطال المُسلسل قال إنها المرة الأولي التي يعمل فيها مع الجميع باستثناء آية سماحة، وأشار إلى أن الجميع كانوا مُتكاتفين لخروج العمل في أفضل صورة، وأثني كثيراً على طريقة عمل المخرج كريم سعد.


وقال إنه مُتمكن من أدواته ويُقدم الأجواء الرياضية بصورة احترافية مميزة. وأكد أنه لا يمكن أن يعد بشيء مُحدد في مُسلسل "ابن النادي"، ولكن ما يؤكده أن كل فريق العمل اجتهد بقوة أمام وخلف الكاميرا لتقديم عمل يحترم عقل المُشاهد.

