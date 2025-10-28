غدا.. طرح الحلقة الأخيرة من مسلسل "ابن النادي"

تطرح منصة شاهد غداً الحلقة التاسعة والعاشرة من مسلسل "ابن النادي" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي.

انطلق عرض مسلسل "ابن النادي" في بداية شهر أكتوبر الجاري بواقع حلقتين كل أسبوع وحقق أرقام مشاهدات عالية.

تدور أحداث ابن النادي حوّل قصة عُمر شاب مدلّل لا يعرف أي شعور بالمسؤولية، تنقلب حياته رأسًا على عقب حادثة تقع في النادي بعد وفاة والده، ويقع على عاتقه قيادة نادٍ لكرة القدم مهدد بالانهيار، وبين ضغوط المنافسين، وسخرية الإعلام، وتشكيك الجميع في قدراته، فهل ينجح في تخطي الأزمات أم يخسر كل شيء.



ويشارك في بطولة مسلسل ابن النادي بجانب أحمد فهمي، عدد من نجوم الفن أبرزهم: آية سماحة، وحاتم صلاح، وسيد رجب، ومحمد لطفى، جلا هشام، وأحمد عبد الحميد، سينتيا، من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ومن إنتاج طارق الجنايني.



عبّر الفنان حاتم صلاح عن سعادته الكبيرة بالتواجد في مُسلسل "ابن النادي"، وقال إنه يؤدي شخصية كابتن أسامة مدرب فريق "الشعلة"، وهو النادي محور الأحداث حيث يحاول المدرب إنقاذ النادي وإعادته إلى منصة البطولات.

وعن تعاونه مع أبطال المُسلسل قال إنها المرة الأولي التي يعمل فيها مع الجميع باستثناء آية سماحة، وأشار إلى أن الجميع كانوا مُتكاتفين لخروج العمل في أفضل صورة، وأثني كثيراً على طريقة عمل المخرج كريم سعد.



وقال إنه مُتمكن من أدواته ويُقدم الأجواء الرياضية بصورة احترافية مميزة. وأكد أنه لا يمكن أن يعد بشيء مُحدد في مُسلسل "ابن النادي"، ولكن ما يؤكده أن كل فريق العمل اجتهد بقوة أمام وخلف الكاميرا لتقديم عمل يحترم عقل المُشاهد.