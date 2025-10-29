«شبانة» يكشف أسماء المرشحين لتعزيز هجوم القلعة الحمراء

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي سيدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بمهاجمين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بناءً على توصية من سيد عبدالحفيظ.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: “الأهلي يعمل حاليًا على ملف الصفقات، وهناك مفاوضات مع الإيفواري إبراهيم دياباتي، مهاجم فريق جايس السويدي، لكن العرض لضمه مقابل مليون دولار تم رفضه”.

وتابع: “سيد عبدالحفيظ يُصرّ على التعاقد مع مهاجمين في يناير، ومن سيتم التعاقد معه سيكون على حساب جراديشار أو أشرف داري”.

وأضاف: “هناك أيضًا الفلسطيني أسد الحملاوي من ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الأهلي في يناير، وسيتم قيده كلاعب محلي، كما أن يوسف ساليتش من الأسماء المطروحة أيضًا على الأهلي لضمه”.

وأوضح: “الأهلي يسعى للتعاقد مع مهاجم أجنبي ولاعب فلسطيني في يناير، ولكن طموحات جماهير الأهلي أكبر من إبراهيم دياباتي”.