الزمالك ليس الأول .. طلائع الجيش يخوض 11 مباراة بدون هزيمة فى الموسم الحالي

تغلب فريق الكرة الأول بنادى طلائع الجيش على نظيره فريق الزمالك بهدف نظيف فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أحرز هدف اللقاء الوحيد النيجيرى فيكتورى في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقاد طارق العشري المدير الفني للطلائع الفريق إلى تحقيق الفوز على الزمالك وعدم التعرض للخسارة فى 11 مباراة متتالية فى المسابقة المحلية.

طلائع الجيش قدم موسما قويا مع طارق العشري بأقل الامكانيات وخاض 11 مباراة متتالية بالدوري المصري بدون هزيمة.

تعادل فريق طلائع الجيش تحت قيادة طارق العشري في 6 مباريات مع مصر المقاصة والاتحاد السكندري وإيسترن كومباني وإنبى والأهلي والبنك الأهلي.

وفاز فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري في 5 مباريات على فاركو والمصري وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلى والزمالك.

يذكر أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك هدد بالإنسحاب من الدوري المصري هذا العام، في حالة عدم نقل مبارياته خارج ملعب ستاد القاهرة.

وقال الإعلامي هاني حتحوت في تصريحات عبر قناة “صدى البلد” في برنامجه “الماتش”: “ ردود الفعل للخسارة تبدو أصعب عن المباراة الماضية".

وتابع: “ حيث كان يرى رئيس الزمالك أن الخسارة الماضية طبيعية، ولكن في خسارة اليوم يهدد بالإنسحاب من الدوري المصري في حالة عدم الحصول على الموافقات الخاصة بنقل مباريات الفريق خارج ملعب ستاد القاهرة”.

وأضاف: “رئيس الزمالك مرتضى منصور يرى أن الملعب لم يمثل فأل حسناً على الفريق ويطالب بتغييره سواء محلياً أو قارياً”.

وأختتم: “أرى أنه لن يحدث انسحاب ولكن ذلك للضغط على تغيير ملعب الزمالك إلى ملعب أخر”.

وكان الزمالك قد تعرض للخسارة من طلائع الجيش، بهدف للاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما، على ستاد القاهرة، في إطار الجولة ال19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.