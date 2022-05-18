مكافحة غسل الأموال وتنظيم الحج الأبرز.. جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل

يواصل مجلس النواب جلساته الاسبوع المقبل و يشهد عرض طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، و تقدم بالطلبات عدد من النواب هم :





- العضو علاء عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال لتعزيز الصناعات الوطنية.

- العضو علاء عابد وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الهوية الرقمية وزيادة الوعي المجتمعي للإستخدام الآمن للإنترنت.

- العضو علاء عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن استراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات بمصر.

-العضو مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية.

- العضو عاطف المغاوري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي.

خامسًا - تقارير اللجان:

1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، القوى العاملة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.