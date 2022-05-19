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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جمع 3 ملايين جنيه يشغلها بالفاكهة.. ضبط مستريح جديد في سوهاج

صدى البلد

ورد لمركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن ورود بلاغًا من المدعو (محمد ع م ا - 40 سنة- صاحب محل زيوت وقطع غيار سيارات- ويقيم دائرة مركز سوهاج)، و4 أشخاص أخرين محددين، ويقيمون دائرة مركز شرطة سوهاج.

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يفيد البلاغ بتضررهم من المدعو (محمد ف م ع -29 سنة- سائق- ويقيم دائرة مركز المنشاة)، والسابق اتهامه في القضية، توظيف أموال؛ لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ ماليه بلغت جملتها ثلاثة ملايين جنيه؛ بزعم توظيفها فـي مجال تجارة وتصدير الفاكهة للخارج مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، مفاده تضرر 5 أشخاص من سائق نصب عليهم بثلاثة ملايين جنيه.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج ملايين مليون مستريح الأموال العامة

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