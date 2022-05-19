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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة وسريعة.. براونيز شيكولاتة فادج

براونيز الشيكولاتة
براونيز الشيكولاتة

إذا كنتِ من محبي الشيكولاتة، يمكنك تحضير حلويات سهلة وسريعة من مطبخك تعتمد على الشيكولاتة، إليكِ وصفة براونيز الشيكولاتة بالمقادير والخطوات جربيها. 

براونيز شوكولاتة فادج
 سوف تحتاجين:

1 كوب دقيق لجميع الأغراض
نصف كوب كاكاو
نصف كوب زبدة مذابة
2 كوب سكر
نصف ملعقة صغيرة ملح
3 بيضات كبيرة
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الإسبريسو
نصف كوب زيت نباتي
كوب رقائق شوكولاتة نصف حلوة
2 ملاعق صغيرة من خلاصة الفانيليا
 

طريقة عمل براونيز كيك بدون فرن

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طريقة تطبيق الوصفة

1- يُسخن الفرن إلى 375 درجة ويُدهن طبق الخبز.

2- في وعاء كبير، ضعي جميع المكونات ما عدا رقائق الشوكولاتة.

3- يمكنك مزج المكونات حتى تحصلي على مزيج كريمي متجانس.

4- ضعي الخليط في صينية فرن بعد دهنها واتركيها فى الفرن  لمدة 25 دقيقة.

5- نترك المزيج  لمدة 10 دقائق ثم نرش رقائق الشوكولاتة. 

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