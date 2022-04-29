تصيب الأطفال من الشيكولاته.. كل ما لا تعرفه عن مرض السالمونيلا

هناك تفشي لمرض السالمونيلا التيفيموريوم الذي ربطته التحقيقات بـ "الشوكولاتة المنتجة في بلجيكا ، والتي تم توزيعها على 113 دولة على الأقل وفقًا لمنظمة الصحة العالمية

“وانتظر السالمونيلا كمرض معوي رئيسي يمكن أن يصيب الإنسان والحيوان ، تبدأ العدوى بتناول طعام أو ماء ملوث ، مما يسمح لبكتيريا السالمونيلا بالوصول إلى ظهارة الأمعاء ، والتسبب في أمراض الجهاز الهضمي” .

ماهي عدوى السالمونيلا

هي عدوى بكتيرية شائعة تؤثر على الأمعاء لدى البشر".

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)

فإن السالمونيلا التيفية تسبب التهاب المعدة والأمعاء مما يؤدي إلى الإسهال والقيء والحمى وتشنجات البطن التي "تتطور بعد 12-72 ساعة من التعرض للبكتيريا".

العلاج

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، يستمر المرض عادةً من أربعة إلى سبعة أيام ، ويتعافى معظم الناس دون علاج.

في بعض الناس ، قد يكون الإسهال شديدًا لدرجة أن المريض يحتاج إلى دخول المستشفى. قد تنتشر عدوى السالمونيلا من الأمعاء إلى مجرى الدم ثم إلى أماكن أخرى في الجسم. في حالات نادرة ، يمكن أن تسبب عدوى السالمونيلا الوفاة ما لم يعالج الشخص على الفور بالمضادات الحيوية ".