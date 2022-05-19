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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

13 نوعا من الفيتامينات والمعادن الأساسية.. 6 فوائد صحية للبيض

البيض
البيض

فوائد صحية عديدة لتناول البيض لصحتك فهو يحتوي على 13 نوعًا من الفيتامينات والمعادن الأساسية جنبًا إلى جنب مع الدهون الصحية والمعادن ومضادات الأكسدة إليك بعض الفوائد الصحية  لتناول البيض وفقا لموقع هيلث 

1.  غني بالعناصر الغذائية
 

البيض مليء بمجموعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية فهو يحتوي على كميات مفيدة من فيتامينات أ ، هـ ، ب 5 ، ب 12 ، بالإضافة إلى الحديد واليود والفوسفوروجميع العناصر الغذائية الحيوية لدعم نظامك الغذائي الصحي والمتوازن.

2. غني بالبروتين


 بيضة واحدة تحتوي على حوالي 6.3 جرام من البروتين فهو يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة  بكميات كافية  لدعم نمو العضلات الفعال والتعافي والصيانة.

3.  مستويات الكولسترول "الجيد"
 

يساعد البيض على زيادة مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) - أو الكوليسترول "الجيد"

إن البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) - أو الكوليسترول "الضار" - هو الذي يمكن أن يعرض صحة القلب للخطر.

 تعتبر الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة مثل الأطعمة الجاهزة المقلية هي السبب الرئيسي عندما يتعلق الأمر بزيادة مستويات خطر الكوليسترول الضار.

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4. مصدرا كبيرا لفيتامين د

 

يعد صفار البيض أحد الأطعمة القليلة التي تحتوي بشكل طبيعي على فيتامين د ويلعب فيتامين د دورًا مهمًا في امتصاص الكالسيوم والفوسفور  مما يجعله ضروريًا للحفاظ على صحة العظام والأسنان.يساعد فيتامين د أيضًا في تعزيز وظيفة العضلات الصحية والحفاظ على جهاز المناعة.

5. التحكم فى الوزن  

يعتبر البيض منخفض السعرات الحرارية نسبيًا ومصدرًا غنيًا للبروتين التى  تؤدي مستويات الشبع العالية  مما يعني أنك ستكون أقل ميلًا لتناول وجبة خفيفة في منتصف النهار.

لقد وجدت الدراسات أن تناول البيض يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من خلال:

 

6.  أفضل المصادر الغذائية لمادة الكولين


يعتبر الكولين من العناصر الغذائية المهمة التي يتم إنتاجها في الكبد ، ومع ذلك ، نظرًا لأن معظم الناس لا ينتجون ما يكفي من الكولين لتلبية الاحتياجات اليومية ، فإنه يحتاج أيضًا إلى تناوله من خلال الطعام الذي تتناوله.

يعتبر البيض مصدرًا غنيًا للكولين حيث يوفر أكثر من ضعف كمية الكولين لكل 100 جرام من أي طعام آخر شائع تناوله. هذا يجعل البيض وسيلة فعالة للغاية وبسيطة لتلبية مدخولك الغذائي اليومي.

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