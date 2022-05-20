نشرة المرأة والصحة| دراسة: فيروس فاكسينيا يساعد في القضاء على الخلايا السرطانية.. أعراض الإصابة بالخرف

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

أقام مجموعة من الباحثين تجربة سريرية جديدة لفيروس جديد يساعد في القضاء على الخلايا السرطانية، ويخضع فيروس اللقاح المضاد للأورام للتقييم حاليًا كعامل بيولوجي مضاد للسرطان في التجارب السريرية.

تحدث السكتة الدماغية عندما يتمزق أحد الأوعية الدموية في الدماغ وينزف ، أو عندما يكون هناك انسداد في تدفق الدم إلى الدماغ و يمنع التمزق أو الانسداد الدم والأكسجين من الوصول إلى أنسجة المخ.

يعد الخرف هو فقدان الأداء المعرفي ليتعارض مع حياة الشخص وأنشطته اليومية.

ووفقا لموقع هيلث لا يستطيع بعض المصابين بالخرف التحكم في عواطفهم و تظهر علامات وأعراض الخرف عندما تتوقف الخلايا العصبية السليمة في الدماغ عن العمل والتي تفقد الاتصال بخلايا الدماغ الأخرى .

إذا كنت تبحثين عن رجيم سريع لنحت قوامك وحرق الدهون يمكنك الاعتماد على النظام الغذائي التالى لإنقاص الوزن لمدة أسبوعين يقدمه موقع بولد سكاى الهندى للتخلص من وزنك الزائد ونسف الدهون.