رجيم سريع لنحت قوامك فى 21 يوما

إذا كنت تبحثين عن رجيم سريع لنحت قوامك وحرق الدهون يمكنك الاعتماد على النظام الغذائي التالى لإنقاص الوزن لمدة أسبوعين يقدمه موقع بولد سكاى الهندى للتخلص من وزنك الزائد ونسف الدهون.

الأسبوع الأول

وجبة الإفطار

طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسمسناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة

الغذاء

علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى

أو

3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة



سناك بعد الغذاء

ب3 ساعات قطعة فاكهة



العشاء .. قبل النوم بساعة كوب زبادى

الأسبوع الثانى



الإفطار 6 صباحا



3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سنأو

قطعة جبن قريش +1 توست سنسناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة



الغذاء



علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى

أو

3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات مشروب مزيج القهوة وبذور الكتان



العشاء

قبل النوم بساعة كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100

الأسبوع الثالث

طبق شوربة لحم أو فراخ بدون دهون + طبق خضار سوتيه +3 ملاعق أرز

أو

سمكة مشوية + طبق سلاطة خضراء + 3 ملاعق أرز

أو

طبق خضار سوتيه + ربع فرخة مشوية

العشاء

كوب زبادى + 4 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى