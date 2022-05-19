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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رجيم سريع لنحت قوامك فى 21 يوما

ريجيم
ريجيم

إذا كنت تبحثين عن رجيم سريع لنحت قوامك وحرق الدهون يمكنك الاعتماد على النظام الغذائي التالى لإنقاص الوزن  لمدة أسبوعين  يقدمه موقع بولد سكاى الهندى للتخلص من وزنك الزائد ونسف الدهون.

الأسبوع الأول 

وجبة الإفطار
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسمسناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة
الغذاء 
علبة تونه   + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
 

سناك بعد الغذاء

 ب3 ساعات قطعة فاكهة

العشاء .. قبل النوم بساعة كوب زبادى 

متوازن وسريع .. إليك أسرع رجيم للتخلص من الوزن الزائد

الأسبوع الثانى

الإفطار 6 صباحا


3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سنأو
قطعة جبن قريش +1 توست سنسناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة
 

الغذاء 


علبة تونه   + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات مشروب مزيج القهوة وبذور الكتان

العشاء 

 قبل النوم بساعة كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100

 

الأسبوع الثالث 

 

طبق شوربة لحم أو فراخ بدون دهون  + طبق خضار سوتيه +3 ملاعق أرز
أو
سمكة مشوية + طبق سلاطة خضراء  + 3 ملاعق أرز
أو
طبق خضار سوتيه + ربع فرخة مشوية

العشاء

كوب زبادى + 4 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى

النظام الغذائي وزنك الزائد نسف الدهون الأسبوع الأول وجبة الافطار

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