شيكابالا يواصل برنامجه التأهيلي والعلاجي

واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء برنامجه التأهيلي والعلاجي على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة أسوان المقبلة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر الموسم الماضي.

ويعاني اللاعب من إصابة بشد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال أقرب وقت ممكن.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم الإثنين المقبل باستاد المقاولون العرب في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.