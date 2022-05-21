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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضد فيروس كورونا

محافظ بني سويف: انتظام العمل بحملة طرق الأبواب لتطعيم مليون و277 ألف مواطن

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا،والتي تنفذها مديرية الصحة" اعتباراً من اليوم السبت 21 مايو الجاري وتستمر حتى 9 يونية المقبل"، ضمن خطة الوزارة، لمتابعة الوضع الوبائي للمرض والإجراءات المتخذة بهدف رفع نسبة التغطية بالتطعيم  للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

 ونوه المحافظ عن توجيهاته للأجهزة التنفيذية بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تلك الحملة ،للوصول للفئات المستهدفة، ولتحقيق الأهداف المطلوبة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين، لمنع انتشار العدوى حرصاً على سلامتهم وصحتهم. مشيراً إلى تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بالتنويه عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، مشيراً إلى الحملة تستهدف أكثر من  واحد مليون و277 ألف مواطن على مستوى مراكز وقرى ومدن المحافظة.

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 من جهته أضاف وكيل الوزارة الدكتور محمد يوسف،أن المديرية قد أتمت استعداداتها مبكراُ قبل بدء تنفيذ الحملة، التي  تستهدف تطعيم المصريين وغير المصريين ضد مرض فيروس كورونا (Covid_19)"، وذلك بالمحان من عمر  12 سنة فما فوق ، مشيراً إلى أنه سيتم انتشار الفرق الطبية بالمراكز والقرى والنجوع لتطعيم المواطنين من خلال الفرق المتنقلة وطرق أبواب المنازل، وتستهدف الحملة إعطاء الجرعة الاولي والثانية والتنشيطية.

 وأضاف وكيل الوزارة أنه تم التنسيق مع كافة الإدارات الصحية ، مشيراً إلى أن عدد الفرق المتنقلة التي تقوم بالتطعيم يصل إلى 650 فرقة منتشرة بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية ومواقع التجمعات وغيرها ، بواقع (130 فرقة ببني سويف ، و65 بناصر ، 90بالواسطى ، و100 باهناسيا، و65 بسمسطا، 100 بالفشن ومثلها في مركز ببا)، بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بمراكز التطعيم بالريف والحضر للوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوي الهمم تسهيلاً عليهم للحصول على اللقاح وزيادة معدل التطعيم لتحقيق المستهدف الذي يصل إلى (1.277.095 ) مواطناً ومواطنة على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة

 

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