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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة مليون و200 ألف جنيه.. رصف شارعين بحوش عيسى بالبحيرة

مركز حوش عيسى
مركز حوش عيسى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إنه جارى العمل على إنهاء كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ م وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

هذا وقد قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة حوش عيسى برئاسة محمد مرعى بمتابعة أعمال رصف شارعى مساكن الطرانة بطول ١٧٠م٢ وشارع جلال الدسوقي بطول ١٥٠م٢ بتكلفة إجمالية مليون و٢٠٠ ألف جنية حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف لتيسير الحركة المرورية .
 

هذا وقد أكد اللواء المحافظ أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهممن بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة . 

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