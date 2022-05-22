فرحة مانشستر سيتي وبكاء جوارديولا بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.. فيديو

حصد مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السابعة في تاريخه، بفوزه المثير على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة.

واحتفل جمهور مانشستر ستى بالفوز بالدورى ونزل الجمهور لأرض الملعب، وبكى جوارديولا مدرب الفريق من الفرحة بتحقيق لقب الدورى الأفضل والأقوى فى العالم .

مبارة مانشستر ستى و استون فيلا



فريق مانشستر سيتي، سيطر على أحداث الشوط الأول من المباراة، لكن لاعبوه فشلوا في تهديد مرمى أستون فيلا.

وتمكن ماتي كاش، من تسجيل الهدف الأول لـ أستون فيلا في الدقيقة 37 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها لوكاس دين من الجهة اليسرى.

وكثف لاعبو مانشستر سيتي، من هجومهم بعد هدف أستون فيلا، لكنهم فشلوا في التسديد على مرمى الضيوف، لينتهي الشوط الأول بتأخرهم بهدف نظيف.

وسجل البرازيلي فيليبي كوتينيو الهدف الثاني لـ أستون فيلا بتسديدة أرضية في الدقيقة 69 من داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي.

وفي الدقيقة 76، أحرز الألماني إلكاي جوندوجان الهدف الأول لـ مانشستر سيتي بضربة رأسية رائعة.

وعادل الإسباني رودريجو النتيجة لـ مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 78، ليعود بعد ذلك جوندوجان ويسجل الهدف الثالث مهديًا فريقه اللقب، ورافعًا رصيدهم للنقطة 93 متفوقين على ليفربول بفارق نقطة.