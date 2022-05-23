أخبار التكنولوجيا| واتساب يعتزم إيقاف الدعم عن هذه الهواتف.. وإيلون ماسك يقترح تخفيض صفقة شراء تويتر

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تبحث شركة الألعاب الشهيرة Electronic Arts عن مستثمر لشرائها أو شركة كبرى ترغب في الاندماج معها، وأجرت الشركة بالفعل محادثات مع عدد كبير من الشركاء المحتملين بما في ذلك ديزني وآبل وأمازون.



أعلنت شركة فيفو الصينية إطلاق هاتفها الذكي Vivo Y72t رسميا ضمن هواتفها للفئة المتوسطة، مع عدد من المواصفات المميزة منها بطارية كبيرة 6000 مللي أمبير وكذلك شاشة وكاميرا بقدرات فائقة .



أفادت تقارير أن شركة Apple آبل الأمريكية تعتزم نقل عمليات إنتاج وتصنيع هواتف آيفون في عدد من الدول الأخرى بدلا من الاعتماد على الصين بشكل كلي، وذلك بعد الخسائر التى تكبدتها الشركة خلال السنوات الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا، كوفيد -19 ، وإجراءات الإغلاق الصارمة التى تم اعتمادها ولا زالت مطبقة حتى الآن.

لا تزال هواتف iPhone 11 و iPhone X تحتفظ برونقها وقيمتها ضمن أفضل هواتف آيفون الحديثة من الفئة الرائدة، حيث أنها على الرغم من إصدار هواتف آيفون 12 و كذلك آيفون 12 إلا أنها لا تزال قريبة من التقنيات التى تتمتع بها هذه الهواتف مع معالجات جيدة للغاية وبطاريات كبيرة نسبيا وكذلك تصميم أنيق وكاميرات فائقة الدقة.



يعتزم تطبيق الدردشة واتسآب WhatsApp إيقاف الدعم لعدد من الهواتف الذكية التى تعمل بأنظمة تشغيل قديمة، حيث لن تحصل الهواتف على أى دعم أو تحديثات أمنية أو فنية في المستقبل خلال الأسابيع المقبلة.



قرر موقع يوتيوب YouTube حذف وإزالة أكثر من 9000 قناة وكذلك ما يتخطى 70 ألف فيديو، وذلك لإحتوائها على معلومات مضللة تنتهك إرشادات المحتوى الخاص بيوتيوب.

في مفاجأة كبرى، وبعد ظهور الكثير من الشائعات في الفترة القليلة الماضية حول نية إيلون ماسك بتخفيض صفقة شراء تويتر Twitter ، صرح الملياردير بنفسه بأنه يريد تخفيض الصفقة المقدرة ب 44 مليار دولار لتتناسب مع النسبة الحقيقية لعدد الحسابات المزيفة والروبوتات العشوائية.



تعمل شركة Realme ريلمي الصينية لصناعة الهواتف الذكية على إطلاق تابلت جديد Realme Pad X .