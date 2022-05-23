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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| واتساب يعتزم إيقاف الدعم عن هذه الهواتف.. وإيلون ماسك يقترح تخفيض صفقة شراء تويتر

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

 

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

على وشك الانهيار.. شركة EA تبحث عن مستثمر قوي لشرائها أو الشراكة معها


تبحث شركة الألعاب الشهيرة Electronic Arts  عن مستثمر لشرائها أو شركة كبرى ترغب في الاندماج معها، وأجرت الشركة بالفعل محادثات مع عدد كبير من الشركاء المحتملين بما في ذلك ديزني وآبل وأمازون.


فيفو تطلق رسميا هاتف Vivo Y72t ببطارية عملاقة وسعر مناسب


أعلنت شركة فيفو الصينية إطلاق هاتفها الذكي Vivo Y72t رسميا ضمن هواتفها للفئة المتوسطة، مع عدد من المواصفات المميزة منها بطارية كبيرة 6000 مللي أمبير وكذلك شاشة وكاميرا بقدرات فائقة .

 

آبل تعتزم التوجه إلى الهند وفيتنام لتصنيع هواتف آيفون


أفادت تقارير أن شركة Apple آبل الأمريكية تعتزم نقل عمليات إنتاج وتصنيع هواتف آيفون في عدد من الدول الأخرى بدلا من الاعتماد على الصين بشكل كلي، وذلك بعد الخسائر التى تكبدتها الشركة خلال السنوات الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا، كوفيد -19 ، وإجراءات الإغلاق الصارمة التى تم اعتمادها ولا زالت مطبقة حتى الآن.

 

أسعار ومواصفات هواتف iPhone 11 وiPhone X في مصر والكويت

لا تزال هواتف iPhone 11 و iPhone X تحتفظ برونقها وقيمتها ضمن أفضل هواتف آيفون الحديثة من الفئة الرائدة، حيث أنها على الرغم من إصدار هواتف آيفون 12 و كذلك آيفون 12 إلا أنها لا تزال قريبة من التقنيات التى تتمتع بها هذه الهواتف مع معالجات جيدة للغاية وبطاريات كبيرة نسبيا وكذلك تصميم أنيق وكاميرات فائقة الدقة.  

 

واتساب يعتزم إيقاف الدعم عن الهواتف ذات الأنظمة القديمة أكتوبر القادم


يعتزم تطبيق الدردشة واتسآب WhatsApp إيقاف الدعم لعدد من الهواتف الذكية التى تعمل بأنظمة تشغيل قديمة، حيث لن تحصل الهواتف على أى دعم أو تحديثات أمنية أو فنية في المستقبل خلال الأسابيع المقبلة.

 

يوتيوب يحذف أكثر من 9000 قناة لهذا السبب


قرر موقع يوتيوب YouTube حذف وإزالة أكثر من 9000 قناة وكذلك ما يتخطى 70 ألف فيديو، وذلك لإحتوائها على معلومات مضللة تنتهك إرشادات المحتوى الخاص بيوتيوب.    

 

إيلون ماسك يقترح تخفيض صفقة شراء تويتر.. تفاصيل

 

في مفاجأة كبرى، وبعد ظهور الكثير من الشائعات في الفترة القليلة الماضية حول نية إيلون ماسك بتخفيض صفقة شراء تويتر Twitter ، صرح الملياردير بنفسه بأنه يريد تخفيض الصفقة المقدرة ب 44 مليار دولار لتتناسب مع النسبة الحقيقية لعدد الحسابات المزيفة والروبوتات العشوائية.

 

بتصميم مميز وفريد.. ريلمي تستعد لإطلاق تابلت Realme Pad X المنافس


تعمل شركة Realme  ريلمي الصينية لصناعة الهواتف الذكية على إطلاق تابلت جديد Realme Pad X .

 

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