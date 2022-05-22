واتساب يعتزم إيقاف الدعم عن الهواتف ذات الأنظمة القديمة أكتوبر القادم

يعتزم تطبيق الدردشة واتسآب WhatsApp إيقاف الدعم لعدد من الهواتف الذكية التى تعمل بأنظمة تشغيل قديمة، حيث لن تحصل الهواتف على أى دعم أو تحديثات أمنية أو فنية في المستقبل خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب موقع 9to5Mac فإن واتسآب سيوقف الدعم نهائيا لكل هواتف آيفون التى تعمل بأنظمة التشغيل iOS 10 و iOS 11 ، حيث لن تستفيد هذه الهواتف مرة أخرى من أى تحديثات جديدة يطلقها التطبيق بعد موعد 24 أكتوبر القادم.

وينصح واتسآب المستخدمون إلى ضرورة الترقية إلى نظام تشغيل iOS 12 لعدم توقف دعم واتسآب والحفاظ على تلقى أى دعم أمنى أو فنى، ولكن في حالة استحالة الترقية سيفقدون جميع الميزات القادمة.





ومن ضمن الهواتف التى سيتوقف عليها تطبيق واتسآب بعد 24 أكوبر هي هواتف آيفون iPhone 5 و iPhone 5c ، وليس من المعروف حتى الآن إذا كان واتسآب سيوقف الدعم أيضا لهواتف iPhone 6s و iPhone 6s Plus في الفترة المقبلة أم لا .



ويجب على كل مستخدمى هواتف آيفون التى تعمل بأنظمة التشغيل iOS 10 و iOS 11 الانتقال إلى الإعدادات ثم عام ، ثم النقر فوق تحديث البرنامج لتحديد أحدث إصدار من iOS لعدم توقف دعم واتسآب عنهم.

