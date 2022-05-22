أسعار ومواصفات هواتف iPhone 11 وiPhone X في مصر والكويت

لا تزال هواتف iPhone 11 و iPhone X تحتفظ برونقها وقيمتها ضمن أفضل هواتف آيفون الحديثة من الفئة الرائدة، حيث أنها على الرغم من إصدار هواتف آيفون 12 و كذلك آيفون 12 إلا أنها لا تزال قريبة من التقنيات التى تتمتع بها هذه الهواتف مع معالجات جيدة للغاية وبطاريات كبيرة نسبيا وكذلك تصميم أنيق وكاميرات فائقة الدقة.

ومع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية مؤخرا نظرا لعدد من الأسباب على رأسها مشكلات الإمداد العالمي ونقص الرقائق وأشباه الموصلات وكذلك التضخم العالمي بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، لذلك تظل هواتف iPhone 11 و iPhone X من أنسب الهواتف التى يمكن شرائها بدلا من شراء أحدث هواتف آيفون، ونستعرض فيما يلى أسعار ومواصفات هواتف iPhone 11 و iPhone X في مصر والكويت :



هاتف iphone 11

هاتف iphone 11

شاشة هاتف iphone 11

يأتى iphone 11 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع LCD بدقة 828 × 1792، مع معالج A13 الجديد الأقوى فى العالم، بذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 64 و 256 و 512 جيجابايت، مع حواف معدنية وواجهتين من الزجاج المقوي.

كاميرا هاتف iphone 11

ويأتي هاتف iphone 11، بكاميرتين خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.8، و 1.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080.

هاتف iphone 11

معالج وبطارية هاتف iphone 11



يعمل iphone 11 بأحدث معالجات آبل A13 Bionic، حتى الآن مع أداء أفضل بنسبة 20%، مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 40%، أما بالنسبة لسعة التخزين فيأتي الهاتف بثلاثة خيارات سعة 64 أو 128، أو 256 جيجابايت، مع بطارية سعة 3110 مللي أمبير، ودعم بلوتوث 5.0، واتصال لاسلكى واى فاى 6 .



سعر هاتف iphone 11 في مصر

يتوفر هاتف iphone 11 في مصر مقابل 14 ألف جنيها مصريا وذلك لنسخة 128 جيجابايت ، ويمكن الحصول عليه فى 6 ألوان هى الأحمر والأسود والأصفر والفضي والأخضر والأبيض.

سعر هاتف iphone 11 في الكويت

يتوفر هاتف iphone 11 في الكويت مقابل سعر 180 دينار كويتي أي ما يعادل حوالى 11 ألف جنيها مصريا لنسخة 120 جيجا بايت.

هاتف iPhone X

هاتف iPhone X



شاشة وكاميرا هاتف iPhone X

وجاء هاتف iPhone X بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع LCD مع النوتش الشهير وبدون زر الرئيسية التقليدي وقارئ لبصمة الوجه، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل.

بطارية ومعالج iPhone X

ويمتلك هاتف iPhone X بطارية سعة 2716 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع، كما أن iPhone X ، ومقاوم للماء والغبارمع معالج apple a11 ، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت.

هاتف iPhone X

سعر هاتف iPhone X في مصر

يتوفر هاتف iPhone X في مصر مقابل سعر 11 ألف جنيها مصريا وذلك لأصغر نسخة.

سعر هاتف iPhone X في الكويت

يتوفر هاتف iPhone X في الكويت مقابل سعر 164 دينار كويتي، أي ما يعادل 10 آلاف جنيها مصريا لأصغر نسخة.

