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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

فيفو تطلق رسميا هاتف Vivo Y72t ببطارية عملاقة وسعر مناسب

فيفو تطلق رسميا هاتف
فيفو تطلق رسميا هاتف Vivo Y72t ببطارية عملاقة وسعر مناسب

أعلنت شركة فيفو الصينية إطلاق هاتفها الذكي Vivo Y72t رسميا ضمن هواتفها للفئة المتوسطة، مع عدد من المواصفات المميزة منها بطارية كبيرة 6000 مللي أمبير وكذلك شاشة وكاميرا بقدرات فائقة .

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف فيفو Vivo Y72t يأتى بشاشة قياس  6.58 بوصة من نوع LCD مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، وجودة + FHD ، ودقة تبلغ 1080 × 2400 بكسل ومستشعر للبصمة تحت الشاشة ، مع نوتش صغير في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية على شكل قطرة ماء .

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ويقدم هاتف فيفو Vivo Y72t كاميرا خلفية مزدوجة بدقة فائقة الرئيسية 50 ميجابكسل مع مستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، حيث تدعم كلتا الكاميرتين تسجيل الفيديو عالي الدقة.

 

ويعمل هاتف فيفو Vivo Y72t بمعالج من نوع Dimensity 700 من شركة ميديا تيك يدعم الجيل الخامس 5G مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x  تصل إلى 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1 .  

 

ويحتوى هاتف فيفو  Vivo Y72t على  بطارية بقدرة 6000 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط ،من خلال منفذ شحن Type-C ، مع دعم لتقنيات لشبكات 6 Wi-Fi و Bluetooth  و GPS ، ونظام تشغيل Android 11 OS وواجهة مستخدم للسوفت وير OriginOS 1.0 .

 

ويتوفر  سعر هاتف فيفو Vivo Y72t فبدءا من اليوم في الصين إلا أن يتم إطلاقه في الأسواق العالمية بأسعار :


8 جيجابايت + 128 جيجابايت سعر 209 دولارًا أى ما يعادل حوالي 4 آلاف جنيه مصرى.

 

8 جيجابايت + 256 جيجابايت - سعر 239 دولارًا دولارًا أى ما يعادل حوالي 4 آلاف و 500 جنيه مصرى.   
 

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