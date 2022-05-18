فيفو تطلق هاتف Vivo Y01 بمواصفات مميزة وسعر ألفين جنيه

أعلنت شركة فيفو الصينية رسميا إطلاق هاتفها Vivo Y01 من فئة الهواتف الرخيصة، مع عدد من المواصفات المميزة مع معالج يقدم أداء كبيرا وبطارية قوية وكذلك شاشة وكاميرا بقدرات كبيرة .

وبحسب موقع 91Mobiles فإن هاتف فيفو Vivo Y01 يأتى بشاشة قياس 6.51 بوصة من نوع AMOLED مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وجودة + FHD ، ودقة تبلغ 1080 × 2400 بكسل ومستشعر للبصمة تحت الشاشة ، مع نوتش صغير في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية.

وسيقدم هاتف فيفو Vivo Y01 كاميرا أساسية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب للأمان.

ويحتوى هاتف فيفو Vivo Y01 على بطارية بقدرة 5000 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط من خلال منفذ شحن Type-C ، مع دعم لتقنيات Bluetooth و GPS ، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

ويعمل هاتف فيفو Vivo Y01 بمعالج من نوع MediaTek Helio P35 من شركة ميديا تيك، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين 32 جيجا بايت.

ويتوفر سعر هاتف فيفو Vivo Y01 في الهند حاليا إلا أن يتم إطلاقه في الأسواق العالمية بسعر 116 دولارًا أى ما يعادل حوالي ألفين جنيه مصرى

