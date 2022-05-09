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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواتف فيفو الرائدة Vivo X80 تنطلق إلى الأسواق العالمية

هواتف فيفو الرائدة
هواتف فيفو الرائدة Vivo X80 تنطلق إلى الأسواق العالمية

أطلقت شركة فيفو الصينية سلسلة هواتفها الرائدة Vivo X80 في الأسواق العالمية بعد أيام قليلة من الإعلان عنها للمرة الأولى في الصين أواخر شهر أبريل الماضي، حيث بدأت الشركة طرح الهواتف تدريجيا في عدد من الدول.

 

ومن المقرر أن تطرح فيفو سلسلة هواتف Vivo X80 في الأسواق الهندية وباقى الأسواق الأسبوع المقبل وتحديدا في في 18 مايو المقبل ، وتتكون المجموعة من هاتفين رئيسيين هما النسخة vivo X80 والنسخة المميزة vivo X80 Pro ، وذلك بحسب موقع  The Times of India . 

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ويأتى هاتف فيفو vivo X80 Pro بشاشة قياس 6.73 بوصة من نوع  AMOLED وتستخدم تقنية  E5 LTPO2 ، التي تسمح بمعدلات تحديث متغيرة من 1-120 هرتز في الثانية، وجودة + QHD ،  مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة بالموجات فوق الصوتية ، وشهادة IP68 ضد الماء والغبار.


ويقدم vivo X80 Pro كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بمستشعر من نوع ISOCELL GNV منتصنيع شركة سامسونج دقة 50 ميجا بيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 48 ميجا بيكسل مع مستشعر Sony IMX598 من شركة سوني  ، وكاميرا دقة 12 ميجا بيكسل مع ميزة التقريب البصرى 2x مدعومة بـ OIS ، وكاميرا مقربة 5x دقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجا بيكسل.  


ويعمل vivo X80 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية ، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 و 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 و 256  و 512 جيجا بايت، وبطارية 4700 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 80 واط.

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