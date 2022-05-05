سعر ومواصفات Vivo T1 Pro.. فيفو تطلق هاتف متطور رخيض الثمن بمواصفات ممتازة

أطلقت شركة فيفو Vivo، هاتفها الأحدث Vivo T1 Pro 5G، الذي تم طرحه في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى الأسواق الهندبة، بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

سعر هاتف فيفو Vivo T1 Pro 5G

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني المتخصص، يتوفر هاتف فيفوVivo T1 Pro 5G، مقابل سعر يبدأ من 314 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف و800 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 6 + 128 جيجابايت.

مواصفات هاتف فيفو Vivo T1 Pro 5G

ويمتاز هاتف فيفو Vivo T1 Pro، بمواصفات مشابهة لجهاز iQOO Z6 Pro، حيث يحتوي على شاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.44 بوصة، وبدقة 1080 بكسل، مع دعم لتقنية HDR10 +، وسطوع 1300 شمعة في المتر المربع.

هاتف فيفو Vivo T1 Pro

ويحزم هاتف فيفو Vivo T1 Pro، على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا مخصصة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل، تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجاء هاتف فيفو Vivo T1 Pro، ببطارية تبلغ قوتها 4700 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، والذي يمكنه شحن البطارية من 1٪ إلى 50٪ في غصون 18 دقيقة فقط.

ويعمل هاتف فيفو Vivo T1 Pro، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، كما يمتاز بـ 8 طبقات تبريد لإدارة الحرارة، كما يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والبلاستيك، تبلغ أبعاده 159.7 x 73.6 x 8.5 ملميتر، ويزن 180 جرام، وزود الجهاز أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ USB -C.