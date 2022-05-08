فيفو تستعد لإطلاق هاتف iQOO Z5 ببطارية 6 آلاف مللي أمبير ومعالج قوي

تعتزم شركة فيفو الصينية إطلاق هاتف جديد من فئة iQOO حيث سيصدر الهاتف تحت اسم iQOO Z5 وسيشتمل على عدد من المواصفات المختلفة عن هاتف iQOO Neo6 SE الذى تم إطلاقه منذ يومين.

وبحسب موقع Notebookcheck فإن هاتف فيفو القادم iQOO Z5 سيأتى بعدد من المواصفات المميزة أهمها البطارية القوية بسعة 6000 مللى أمبير، ومعالج قوى من شركة كوالكوم الأمريكية.





ويأتى هاتف فيفو iQOO Z5 بشاشة كبيرة من نوع LCD ، ،مع معدل تحديث متغير 120 هرتز في الثانية، وجودة + FHD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع تقنية + HDR10 ، ومقاومة للمياه والغبار .

ويعمل هاتف فيفو iQOO Z5 بمعالج من نوع Snapdragon 778G من شركة كوالكوم الأمريكية، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت.

وسيحتوي هاتف فيفو iQOO Z5 على بطارية كبيرة بقوة 6000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 واط ، تستطيع الشحن في أقل من نصف ساعة، مع نظام التشغيل أندرويد 12 .

