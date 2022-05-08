عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تستعد لإطلاق هاتف iQOO Z5 ببطارية 6 آلاف مللي أمبير ومعالج قوي

فيفو تستعد لإطلاق
فيفو تستعد لإطلاق هاتف iQOO Z5 ببطارية 6000 مللى أمبير

تعتزم شركة فيفو الصينية إطلاق هاتف جديد من فئة iQOO حيث سيصدر الهاتف تحت اسم  iQOO Z5 وسيشتمل على عدد من المواصفات المختلفة عن هاتف iQOO Neo6 SE الذى تم إطلاقه منذ يومين.

 

وبحسب موقع Notebookcheck فإن هاتف فيفو القادم iQOO Z5 سيأتى بعدد من المواصفات المميزة أهمها البطارية القوية بسعة 6000 مللى أمبير، ومعالج قوى من شركة كوالكوم الأمريكية.  
  

سعر ومواصفات Vivo T1 Pro.. فيفو تطلق هاتف متطور رخيض الثمن بمواصفات ممتازة

فيفو تعلن رسميا عن سلسلة هواتف vivo X80 بمواصفات جبارة.. صور


ويأتى هاتف فيفو iQOO Z5 بشاشة كبيرة من نوع LCD ، ،مع معدل تحديث متغير  120 هرتز في الثانية، وجودة + FHD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع تقنية + HDR10 ، ومقاومة للمياه والغبار .

 

ويعمل هاتف فيفو iQOO Z5 بمعالج من نوع Snapdragon 778G  من شركة كوالكوم الأمريكية، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت.

 

وسيحتوي هاتف فيفو iQOO Z5 على بطارية كبيرة بقوة 6000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 واط ، تستطيع الشحن في أقل من نصف ساعة، مع نظام التشغيل أندرويد 12 . 
 

أرخص هواتف فيفو بتقنية 5G احدث هواتف فيفو 2022 فيفو هاتف iQOO Z5 مواصفات iQOO Z5 هاتف فيفو القادم Computers Consumer Electronics

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

لمحدودى ومتوسطى الدخل| شروط الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى

شوبير: شوقي مدربا وميدو مساعدا والحضري لحراس المرمى في جهاز إيهاب جلال

سعر الدولار في البنك الأهلي عقب إجازة عيد الفطر

ترشيحاتنا

أحبط آمال ليفربول.. مان سيتي يكتسح نيوكاسل بخماسية ويتصدر الدوري الإنجليزي

روسيا: تدمير 19 موقعا عسكريا وأسلحة غربية في أوكرانيا

هبوط حاد.. النيابة تحقق في وفاة ممثل سوري داخل شقة بالهرم

تصل إلى 2500 جنيه.. مشروع قانون جديد لتحديد نفقة الزوجة

المفوضية الأوروبية: ناقشنا مع زيلينسكي دعم أوكرانيا عسكريا

فاطمة صادق تحرز 3 ميداليات برونزية في بطولة العالم لشباب رفع الأثقال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

هاكرز روس يهددون السلطات البريطانية بتعطيل أجهزة الأكسجين في المستشفيات

لسبب غريب.. رئيس وزراء باكستان السابق يصف نفسه بـ الحمار |فيديو

الركاب رأسا على عقب.. تعطل قطار الموت بأمريكا في الهواء

فيديو

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

مبروك عطية يوضح حكم تحديد نوع الجنين.. فيديوجراف

رغم عدم تحقيقه النجاح المطلوب.. بشرى: معالي ماما يشبه قصة حياتي| فيديو

بشرى: والدي مثلي الأعلى وزوجي صديق الطفولة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ