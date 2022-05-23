النشرة الدينية .. الأزهر للفتوى يطلق المشروع القومي لتنمية الأسرة بأسيوط.. و4 كلمات تبقى للإنسان بعد وفاته

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
علي جمعة : 4 كلمات تبقى للإنسان بعد وفاته
كيفية قضاء صلاة المغرب لمن فاتته وأذن عليه العشاء؟.. بـ12 خطوة
هل يجوز تكفير آحاد الناس من المسلمين؟.. مجدي عاشور يجيب
الأزهر للفتوى يطلق المشروع القومي لتنمية الأسرة بأسيوط
المهر في الإسلام .. هل وضع القرآن حداً معيناً له ؟
لماذا تقرأ سورة الرحمن بعد صلاة العصر ؟.. لـ5 أسباب لا تعرفها
هل الزواج للمرة الثانية مع رفض الزوجة الأولى حرام؟.. اعرف الموقف الشرعي
البحوث الإسلامية: الاحتفاء بحفظة القرآن فضيلة تسهم في حفظ القيم الأخلاقية
الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح المقصود بالمهر وقيمته
السفير الماليزي لشيخ الأزهر: تربينا على عشق الأزهر واحترام علمائه
حكم الشرع في الإدلاء بيانات وهمية للحصول على إعانات الدولة
أسهل طريقة لقضاء الصلوات الفائتة .. دين في رقبتك
لماذا نهى الإسلام عن الإسراف والتبذير .. خالد الجندى يجيب