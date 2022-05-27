تمارين لزيادة الطول مفيدة للأطفال والكبار

يبحث عدد كبير من الأشخص عن تمارين زيادة الطول لكي يتمكنوا من الحصول على قوام مناسب ومظهر جذاب خاصة من يعانون من قصر القامة بشكل ملحوظ .

كما يرغب البعض فى معرفة تمارين زيادة الطول لكي يتمكنوا من علاج قصر القامة بشكل أفضل حيث أن هناك طرق عديدة تساعد على تحقيق هذا الهدف لدى الجنسين ولكن ممارسة تمارين زيادة الطول إلى جانبها من الأمور شديدة الأهمية.

وتساعد تمارين زيادة الطول ليس على تحسين قامة الأطفال فحسب بل البالغين أيضا ففي الغالب بعد سن البلوغ تلتحم صفائح النمو في العظام الطويلة، ولكن لبعض الطول ، يحدث النمو حتى سن 22-25، لذا فهى من أكثر أنواع التمارين التى يرغب الأشخاص فى معرفتها

نعرض لكم فى هذا التقرير أهم تمارين زيادة الطول ومتى تظهر نتائجها على الإنسان

تمارين زيادة الطول بالصور

الطول عامل مهم في تعزيز شخصية الفرد لذا يبحث عن الأشخاص عن تمارين زيادة الطول بالصور فالكثير منا ليس سعيدًا بمظهرنا الجسدي أو وزننا أو حتى طولنا، والحقيقة هي أن هناك حلولًا متوفرة في كل مكان ، بينما قد يكون بعضها أكثر ملاءمة إلا أنها ليست دائمًا مجدية.

هناك حقيقة معروفة وهي أن الجينات تحدد طول الشخص ، ولكن الحقيقة هي أن العوامل الجسدية مثل التمارين الرياضية الجيدة والنظام الغذائي الصحيح يؤثران على طولك، و يساعد نظام اللياقة البدنية الجيد في تقوية وتقوية العضلات المسؤولة عن زيادة الطول.







الانحناء إلى الأمام

لنبدأ بواحدة من أكثر الامتدادات شيوعًا وشهرة لزيادة الطول ، وهى كالتالي:

قف بشكل مستقيم مع رفع اليدين لأعلى ثم أنزلهما ببطء حتى يلمسوا أصابع القدم دون ثني الركبتين. ابق في هذا الوضع لمدة 30 ثانية وكرر ذلك عشر مرات في اليوم لنتائج أسرع.

هذا يحفز عضلات الظهر وربلة الساق ويحسن وظائف الكبد والكلى ، وهو أمر رائع جدًا للأطفال

نصيحة: لا ينبغي لكبار السن القيام بهذا التمرين لأنه يضغط على الدين الأمامي للفقرات ، مما قد يجعلهم أقصر



شريط معلق

على الرغم من أن النتائج ليست واضحة على الفور، إلا أن تعليق الشريط يعتبر أحد أكثر التمارين فعالية لزيادة الطول لأنه يمد الجذع السفلي ويقلل من سحب الفقاريات، كل ما تحتاجه هو قضيب صلب وقوي ثابت على ارتفاع سبعة أقدام فوق سطح الأرض.

قف بشكل مستقيم مع رفع يديك بشكل مستقيم ، ارفع جسمك ، وتواصل بشكل جيد مع جميع عضلات الجزء العلوي من الجسم وابق في هذا الوضع لمدة 20 ثانية ، كرر ثلاث إلى أربع مرات في اليوم.

نصيحة: إذا أصبحت محترفًا في المستوى الأساسي ، فيمكنك إدخال شكل مختلف: لف ساقيك حول العارضة ، مع قلب الجسم رأسًا على عقب.

تمارين-زيادة-الطول





كوبرا سترتش

يعد تمرين ( Bhujangasana ) مفيد لنمو الغضروف بين فقراتك افعله بهذه الطريقة:

استلقي على بطنك مع فرد رجليك

خذ نفسًا عميقًا ، ارفع صدرك وبطنك ، واضع كل وزن الجسم على راحتي اليد.

ابق في هذا الوضع لمدة 30 ثانية ثم حرر أنفاسك ببطء.

افعل هذا من أربع إلى خمس مرات في اليوم.

لتمرين الكوبرا فوائد أخرى مثل ضمان امتصاص أفضل للمغذيات عن طريق زيادة الدورة الدموية والأكسجين في الجسم.

نصيحة: يجب تجنب هذا التمدد إذا تعرض أي شخص لأي نوع من الإصابات في قبضة اليد، أو القيام به لمدة خمس ثوانٍ فقط في حالة الألم الحاد.





تمتد الجدار

هذا الامتداد أصعب مما يبدو

ابدأ بمواجهة الحائط وضع يديك عليه

ضع ساقك اليمنى للأمام وكعبك مسطحًا مع ثني الركبتين قليلاً.

قم بمد رجليك اليسرى للخلف قدر الإمكان ، وانحن نحو الحائط.

كل تكرار هنا يجب أن يتم لمدة 15 إلى 30 ثانية.

نصيحة: أثناء القيام بهذا الإطالة سترى نتائج أفضل إذا كانت ساقك على أطراف أصابعك لأن عضلات ربلة الساق متورطة.

تمرين تمدد الجدار للطول

السباحة في الأرض الجافة

مع عدم رفع القيود المستمرة للوباء والإغلاق ، هناك شيء واحد مؤكد وهو أن الجميع يفوتهم السباحة في المسبح ولدينا بديل مفيد وهو السباحة في الأرض الجافة وغالبًا ما يطلق عليه "الركلة البديلة" ، يهدف هذا التمرين إلى الحركة البديلة لزوج اليد مثل الضربة الحرة.

يجب أن تكون كل مجموعة لمدة 20 ثانية تقريبًا ويركز هذا التمدد على شد عضلات أسفل الظهر والفخذ في وقت واحد ، مما يعزز خلايا النمو.

نصيحة: لتحسين النتائج ، أضف أوزانًا للمعصم والكاحل.



رفع الحوض

يساعد تحول الحوض في تقوية خلايا الجسم الخلفية.

ابدأ بالاستلقاء في وضع مستقيم. بعد ذلك ، اثني ركبتيك ، واضغط على قدمك وارفع وركيك برفق. إبقاء ظهرك مستقيم.

تنفس ببطء وأعد أسفل ظهرك إلى القاعدة واستمر في هذا الوضع لمدة 20 ثانية ثم كرره مرارًا وتكرارًا.

يساعدك تغيير الحوض في الحصول على غنيمة مستديرة مع زيادة طولك، كما أنه يساعد في الابتعاد عن الآثار السلبية للجلوس ويستحق إضافة هذا الامتداد إلى قائمة التمرينات الخاصة بك.

نصيحة: أثناء ممارسة هذا التمدد ، تأكد من استخدام حصيرة اليوجا لأنها ذات طبيعة مقاومة للانزلاق.



تمدد العمود الفقري إلى الأمام

أحد التمارين التي أجبرنا على القيام بها كأطفال في فصول التربية البدنية وهذا تمرين بسيط ولكنه فعال للتعبير الصحيح للعمود الفقري.

ابدأ بالجلوس بشكل مستقيم مع فرد قدميك.

افرد رجليك عن بعضهما بمقدار عرض الكتفين واستنشق بعمق مع ثني عمودك الفقري للأمام مع ربط اليدين وامتدادهما جنبًا إلى جنب مع العمود الفقري.

حاول أن تلمس أطراف أصابع قدميك وإلا حافظ على ثني عمودك الفقري إلى أقصى حد.

افعل في مجموعات من ثلاث إلى أربع مجموعات واستمر في كل تمرين لمدة 10-15 ثانية.

نصيحة: من الأفضل أن تتم هذه الإطالة في الصباح الباكر على معدة فارغة.





بيلاتيس تتدحرج

Pilates ، بشكل عام ، طريقة رائعة لتمديد عمودك الفقري وسيوفر هذا التمدد زيادة فى الطول للجزء العلوي من الجسم ويطيل الفقرات في رقبتك.

ابدأ بوضع ذراعيك على جانبيك بحيث تكون راحة اليد متجهة لأسفل

خذ ساقيك وقم بمدها ثم للخلف حتى تصل إلى الأرض.

قد يكون هذا تمرينًا صعبًا وقد تشعر وكأن كل عظامك تتكسر ولكن بدون ألم لن تحقق حلمك.

نصيحة: في حالة عدم وجود أحزمة مقاومة ، يمكنك فعل ذلك بدونها ، بتوجيه من أحد المحترفين.



تمدد الجانب

سوف يطيل التمدد الجانبي العضلات ، مما يزيد من الطول عن طريق تقوية العضلات الوربية.

قف بشكل مستقيم مع قدميك معًا واشبك يديك على كلا الجانبين على مقابض الحب ثم اثنِ الجزء العلوي من جسمك ببطء إلى اليمين ثم إلى اليسار.

اثبت على كل إطالة لمدة 10 ثوان وعد إلى وضع البداية وكرر التمرين مرتين وقم بذلك في مجموعات من 10.

نصيحة: أثناء القيام بتمارين الإطالة الجانبية ، تأكد من أنك تشعر بأن العضلات تسحب على طول جانبك من أسفل ظهرك وحتى كتفك لتنجح في تعزيز نمو الطول.



تمارين رياضية تساعد على زيادة الطول



إليكم قائمة بعدة تمارين رياضية تساعد على زيادة الطول وتعزز نمو الخلايا مما يزيد من ارتفاع طولها، وهى:

السباحة: يؤدي ذلك إلى تمدد شامل لجميع العضلات ومناسبة لزيادة الطول.

كرة السلة: بسبب القفز المستمر على ملعب كرة السلة حيث تسمح للغدد النخامية بإفراز المزيد من هرمونات النمو.

الركض: إذا كنت يائسًا من الأرجل الطويلة فالركض هو الحل لأنه يقوي عظام الساق بشكل طبيعي.



رياضة الجري

متى تظهر نتائج تمارين الطول

يتسائل الكثير من الأشخاص متى تظهر نتائج تمارين الطول وفى الحقيقة الإجابة تحدد بناء على عوامل عديدة غير نوعية التمارين ومدة ممارستها من بينها النظام الغذائي الحالى والنظام الغذائي المتبع قبل البلوغ وطبيعة الجسم ولكن بشكل عام إذا اتبع الإنسان نظام غذائي صحي مع ممارسة تمارين زيادة الطول واتباع العادات الصحية بشكل منتظم فمن المتوقع أن يحدث فرق بعد 8 أسابيع

المصادر:

femina