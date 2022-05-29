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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد سعر الذهب في مصر  استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 29-5-2022، بعد أن انخفض بمقدار 10 جنيهات على الأقل في الجرام الواحد على أساس أسبوعي في محلات الصاغة في السبت الماضي.


وحسب تقرير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في  أسعار المشغولات الذهبية، سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1025 جنيها للبيع و 1045 جنيها للشراء .

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1171 جنيها للبيع و 1194 جنيها للشراء .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 879 جنيها للبيع و 896 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 683 جنيها للبيع و 697 جنيها للشراء  .

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8200جنيها للبيع و8360 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 36.431 ألف جنيه للبيع و37.142 ألف جنيها للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1.171 مليون جنيه بيعا و1.2 مليون جنيه للشراء.

وبرر خبراء، أسباب ارتفاع أسعار الذهب؛ نظرا لرفع سعر الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 0.5% يوم الأربعاء الماضي، وزيادة سعر المعدن الأصفر عالميا.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.

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