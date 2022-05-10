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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر الذهب في مصر ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 10-5-2022، بعد أن تراجع أمس بمتوسط 5 جنيهات على مستوى الاعيرة الذهبية.

وحسب تقرير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في  أسعار المشغولات الذهبية، سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 1190 جنيها للبيع  1210 جنيهات للشراء مقابل 1195 جنيها للبيع و1215 جنيها للشراء يوم السبت الماضي بفارق 5 جنيهات.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة نحو1360 جنيها للبيع و 1383 جنيها للشراء مقابل  1366 جنيها للبيع و 1389 جنيها للشراء بفارق 6 جنيهات,.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى نحو 1020 جنيها للبيع و 1037 جنيها للشراء مقابل 1024 جنيها للبيع و 1041 جنيها للشراء بانخفاض حجمه 4 جنيهات. .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة نحو 793 جنيها للبيع و 807 جنيهات للشراء مقابل 797 جنيها للبيع و 810 جنيهات للشراء بفارق 4 جنيهات. .

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 9520 جنيها للبيع و 9680 جنيها للشراء و أوقية الذهب حوالي42.3 ألف جنيه للبيع و43.01 جنيها للشراء و كيلو الذهب نحو 1.4 مليون جنيه بيعا و شراء .

وبرر خبراء ارتفاع الذهب نظرا لرفع سعر الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 0.5% يوم الأربعاء الماضي وزيادة سعر المعدن الأصفر عالميا.

سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.

 

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