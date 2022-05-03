سعر الذهب اليوم 3-5-2022

تراجع سعر الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 3-5-2022، بعد أن تراجع أمس الإثنين 4 جنيهات على الأقل في المتوسط لدى محلات الصاغة.

وحسب تقرير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 1130 جنيها للبيع و 1160 جنيها للشراء .

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة نحو1291 جنيها للبيع و 1326 جنيها للشراء .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى نحو969 جنيها للبيع و 994 جنيها للشراء .

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو753 جنيها للبيع و 773 جنيها للشراء .



وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 9040 جنيها للبيع و 9280 جنيها للشراء و أوقية الذهب 40.2 ألف جنيه للبيع و 40.3 جنيها للشراء و كيلو الذهب نحو 1.3 مليون جنيه للبيع و 1.325 مليون جنيه للشراء

وبرر خبراء تراجع الذهب نظرا لحالة الكساد التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية وقلة الطلب على المشغولات الذهبية مقابل ارتفاع حجم المعروض بالأسواق



أسعار مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.