سعر الذهب اليوم الأحد 1-5-2022

استقر سعر الذهب في مصر في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 1-5 -2022، بعد أن زاد أمس بمتوسط 50 جنيها للجرام الواحد علي مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة لدى محلات الصاغة.

وحسب تقرير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 1135 جنيها للبيع و 1155 جنيها للشراء .

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة نحو1297 جنيها للبيع و1320 جنيها للبيع.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى نحو 973 جنيها للبيع و 970 جنيها للشراء .

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو 757 جنيها للبيع و 770 جنيها للشراء .

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 9080 جنيها للبيع و9240 جنيها للشراء، وأوقية الذهب نحو 40 ألفا و341 جنيها للبيع، و41 ألفا و52 جنيها للشراء، وكيلو الذهب 1.3 مليون جنيه للبيع و1.32 مليون جنيه للشراء.

أسعار مصنعية الذهب والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها..