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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر  سعر الذهب في مصر  بمستهل تعاملات اليوم الأحد 8-5-2022، بعد أن زاد أمس بمقدار 65 جنيها في المتوسط على مستوى محلات الصاغة.

وحسب تقرير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 1195 جنيها للبيع و 1215 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب  عيار 24 الأعلى فئة نحو 1366 جنيها للبيع و 1389 جنيها للشراء.


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى نحو 1024 جنيها للبيع و 1041 جنيها للشراء .

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو797 جنيها للبيع و 810 جنيهات للشراء .


ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 9560 جنيها للبيع و 9720 جنيها للشراء و أوقية الذهب حوالي 42.5 ألف جنيه للبيع و 43.2 ألف جنيه للشراء و كيلو الذهب نحو 1.4 مليون جنيه للبيع والشراء


وبرر خبراء ارتفاع الذهب نظرا لرفع سعر الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 0.5% يوم الأربعاء الماضي وزيادة سعر المعدن الأصفر عالميا.


أسعار مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.

سعر الذهب في مصر اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار24 اليوم Finance Real Estate

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