شعبة المشغولات: لا صحة لوقف بيع وشراء الذهب في الأسواق

كشف المهندس هاني جيد رئيس شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة، سر تذبذب أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه لاصحة لوقف بيع وشراء الذهب في الأسواق



وقال جيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"،:" هناك اندفاع كبير من المواطنين لشراء الذهب خلال الأسابيع الماضية، وهو ما أدرى لارتفاع الطلب مع ضعف المعروض"، لافتا: "حدث شح في المطلوب مع ارتفاع الطلب وهو ما سبب ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة".

وأشار: "تذبذب الأسعار في السوق المحلي يوميا كانت تصل لنسب كبيرة على غير المعتاد"، موضحا: "لا توجد أي رؤية للذهب خلال الفترة الحالية".

وأكد هاني جيد رئيس شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة،:"سوق الذهب مستمر بشكل طبيعي ولم يتوقف والمحلات تعمل بشكل طبيعي".