عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد انخفاض قياسي.. الذهب يرتفع 25 جنيها في ختام اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بمتوسط 25 جنيها علي الأقل في الجرام الواحد وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة، بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر يوم السبت الماضي لدي محلات الصاغة.

 

وحسب تقرير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في  أسعار المشغولات الذهبية، سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1035 جنيها للبيع و1055 جنيها للشراء، مقابل 1010 جنيهات للبيع و1020 جنيها للشراء يوم السبت الماضي بفارق 25 جنيها.

سعر الذهب اليوم الأحد 22-5-2022

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1183 جنيها للبيع و1206 جنيها للشراء، مقارنة بـ 1154 جنيها للبيع و1166 جنيها للشراء يوم السبت الماضي بفارق 29 جنيها.

 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 887 جنيها للبيع و904 جنيها للشراء، مقابل 866 جنيها للبيع و874 جنيها للشراء مطلع الأسبوع الجاري.

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 690 جنيها للبيع و703 جنيها للشراء، بعد أن كان 673 جنيها للبيع و680 جنيها للشراء يوم السبت الماضي.

 

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8280 جنيها للبيع و8440 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 36.8 ألف جنيه للبيع و37.5 ألف جنيها للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1.2 مليون جنيه بيعا و1.205 مليون جنيه للشراء.

 

وبرر خبراء، أسباب ارتفاع أسعار الذهب؛ نظرا لرفع سعر الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 0.5% يوم الأربعاء الماضي، وزيادة سعر المعدن الأصفر عالميا.

 

سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.

 

سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الذهب في مصر اليوم مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

رزع الباب.. تفاصيل خناقة محمد محمود مع موسيماني واستبعاده من الفريق

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

لحظة ترحيله إلى السجن | بكاء وانهيار محمد الأمين مع أسرته بالمحكمة

موضوعات متعلقة

سعر الذهب يقفز 60 جنيها دفعة واحدة

ترشيحاتنا

المحرصاوي: الأزهر قبلة العلم والعلماء من كافة أنحاء العالم

بعد التجديد لـ باريس سان جيرمان .. مبابي : لا انظر بعيدا

التعليم: 2049 طالبا تغيبوا عن أداء امتحان رياضيات أولى ثانوي اليوم

انفراجة.. روسيا تدرس خطة سلام إيطالية لإنهاء حرب أوكرانيا

مساعد رئيس الوزراء: توجيهات بسرعة إنهاء موافقات وتراخيص المشروعات الاستثمارية

خطف أنظار إيهاب جلال .. محمد هاني على رادار منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل طريقة لتحضير سلطة الرنجة في 10 دقائق

طريقة عمل القهوة العربية بالزعفران

إيشوريا راي الإيرانية.. لماذا أثارت الموديل مهلقا جابري الجدل في مهرجان كان؟

ننتخب معاكوا.. تفاصيل أغرب تصويت استرالي في الانتخابات "بالمايوهات"

فيديو

اتصلت بالنجدة .. تفاصيل تحرير شيرين محضر عدم تعرض ضد حسام حبيب

شعرت أنها النهاية.. تفاصيل وتطورات الحالة الصحية لـ مصطفى كامل |فيديو جراف

أبرز مشاهد زفاف بوسي على هشام ربيع.. وفيديو يكشف غضبها

نقص ألبان الأطفال أزمة تضرب أمريكا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ