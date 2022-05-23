بعد انخفاض قياسي.. الذهب يرتفع 25 جنيها في ختام اليوم

ارتفع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بمتوسط 25 جنيها علي الأقل في الجرام الواحد وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة، بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر يوم السبت الماضي لدي محلات الصاغة.

وحسب تقرير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية، سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1035 جنيها للبيع و1055 جنيها للشراء، مقابل 1010 جنيهات للبيع و1020 جنيها للشراء يوم السبت الماضي بفارق 25 جنيها.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1183 جنيها للبيع و1206 جنيها للشراء، مقارنة بـ 1154 جنيها للبيع و1166 جنيها للشراء يوم السبت الماضي بفارق 29 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 887 جنيها للبيع و904 جنيها للشراء، مقابل 866 جنيها للبيع و874 جنيها للشراء مطلع الأسبوع الجاري.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 690 جنيها للبيع و703 جنيها للشراء، بعد أن كان 673 جنيها للبيع و680 جنيها للشراء يوم السبت الماضي.

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8280 جنيها للبيع و8440 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 36.8 ألف جنيه للبيع و37.5 ألف جنيها للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1.2 مليون جنيه بيعا و1.205 مليون جنيه للشراء.

وبرر خبراء، أسباب ارتفاع أسعار الذهب؛ نظرا لرفع سعر الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 0.5% يوم الأربعاء الماضي، وزيادة سعر المعدن الأصفر عالميا.

سعر مصنعية الذهب والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.