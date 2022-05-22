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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 22-5-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

استقرت  اسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 22-5-2022، بعد أن انخفض أمس بمتوسط 55 جنيها في الجرام الواحد ولدى محلات الصاغة.

وحسب تقرير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في  أسعار المشغولات الذهبية، سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 1010 جنيهات للبيع و1020 جنيها للشراء .

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة نحو 1154 جنيها للبيع و1166 جنيها للشراء .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى نحو 866 جنيها للبيع و 874 جنيها للشراء .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة نحو673 جنيها للبيع و 680 جنيها للشراء .

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 8080 جنيها للبيع و 8160 جنيها للشراء و أوقية الذهب حوالي 35.9 ألف جنيه للبيع و 36.254 ألف جنيها للشراء و كيلو الذهب نحو 1.154 مليون جنيه بيعا و1.2 مليون جنيه للشراء .

وبرر خبراء، أسباب ارتفاع أسعار الذهب؛ نظرا لرفع سعر الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 0.5% يوم الأربعاء الماضي، وزيادة سعر المعدن الأصفر عالميا.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.

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