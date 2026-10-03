دعا ممثل الرئيس الجزائري أمام قمة نيباد، إلى بناء نظام دولي أكثر عدلا، قائلا:" أفريقيا قادرة على أن تحدد أولويتها بنفسها".



وقال في كلمته في أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “نيباد”:" إطلاق مبادرة نيباد أحد أبرز المحطات في المسار التنموي لقارة أفريقيا ".

وأضاف ممثل الجزائر أمام قمة نيباد:" أفريقيا لا يمكن أن تبني مستقبلها إلا بالاعتماد على قدراتها الذاتية وتعزيز التضامن والتكامل".

وتابع ممثل الرئيس الجزائري:" انتماء الجزائر لأفريقيا خيار استراتيجي ثابت، وفجوة التمويل أكبر معضلة تواجه قارتنا".

وأكمل ممثل الرئيس الجزائري:" يجب مواصلة تحسين بيئة الأعمال وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص بأفريقيا".

وتابع ممثل الرئيس الجزائري: "ندعو إلى معالجة أكثر عدلا واستدامة لمسألة مديونية الدول النامية".

تستضيف جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 2 ـ 4 أكتوبر بمدينة العلمين الجديدة سلسلة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى تشمل " منتدى العلمين إفريقيا " في الثانى من أكتوبر ، وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية " النيباد " في الثالث من أكتوبر ، الاجتماع التنسيقى الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقى في الرابع من أكتوبر .



وذلك بمشاركة واسعة من القادة والوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية بهدف تعزيز التكامل الاقتصادى الإفريقى وتحقيق التنمية المستدامة ، وتزامنًا مع هذه الفعاليات يصدر الجهــاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصــاء اليوم بيانًا صحفيًا يتضمـن العلاقات الاقتصــادية بين مصــر وتجمع دول النيباد والذى يضم ( مصر ـ الجزائر ـ نيجيريا ـ السنغال ـ جنوب إفريقيا) ، وقد أظهرت البيانات وصول قيمة التبــادل التجاري بين مصــر ودول النيباد إلى 1.1 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026 مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 .