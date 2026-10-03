مديرة أودا - نيباد: تأسيس صندوق تنموي استثماري يساعد على تنفيذ المشروعات في أفريقيا

أكدت المديرة التنفيذية لوكالة “أودا - نيباد”، أنه يجب مواصلة دعم تنفيذ أهداف 2063 التنموية في أفريقيا.

وقالت في كلمته في أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “نيباد”:" يجب مراجعة اللوائح التنفيذية المالية لتتماشى مع احتياجات دول القارة".

وأضافت المديرة التنفيذية لوكالة "أودا - نيباد" : “يجب دعم وصول التمويل إلى لجان الوكالة المختلفة لدعم قدراتها على أداء دورها”.

وتابعت المديرة التنفيذية لوكالة "أودا - نيباد": تأسيس صندوق تنموي استثماري سيساعد على تنفيذ العديد من المشروعات بأفريقيا".



وتستضيف مصر خلال الفترة من 2 ـ 4 أكتوبر بمدينة العلمين الجديدة سلسلة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى تشمل " منتدى العلمين إفريقيا " في الثانى من أكتوبر ، وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية " النيباد " في الثالث من أكتوبر ، الاجتماع التنسيقى الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقى في الرابع من أكتوبر بمشاركة واسعة من القادة والوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية بهدف تعزيز التكامل الاقتصادى الإفريقى وتحقيق التنمية المستدامة ، وتزامنًا مع هذه الفعاليات يصدر الجهــاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصــاء اليوم بيانًا صحفيًا يتضمـن العلاقات الاقتصــادية بين مصــر وتجمع دول النيباد والذى يضم ( مصر ـ الجزائر ـ نيجيريا ـ السنغال ـ جنوب إفريقيا) .

وأظهرت البيانات وصول قيمة التبــادل التجاري بين مصــر ودول النيباد إلى 1.1 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026 مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 .