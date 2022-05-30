يوسف الأشقر عن دوره بـ الاختيار: عمل تاريخي كان لازم أشارك فيه

تحدث الفنان يوسف الأشقر عن دوره في مسلسل الاختيار، قائلاً:" لما كلموني في الأول أنا كنت مسافر روسيا، قولولي احنا عايزينك كمان أسبوع، بس مقدرتش انزل، فقالولي خلاص محصلش نصيب، و بعد شوية سافرت لبنان أصور عمل تاني، فكلموني و أنا هناك، قولت لا أنا لازم أنزل"

وأضاف يوسف الأشقر اثناء استضافته مع برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، قائلاً:" قالولي بس هو الدور صغير شوية، قولتلهم مفيش مشكلة، ده الاختيار يعني لازم أشارك فيه"

وتابع:" أنا كنت مبسوط و متحمس ، وأنا رايح أصور، وحاسس إني مش رايح أمثل، حاسس إني رايح أعمل عمل تاريخي، و الكواليس طبعاً كانت جميلة جداً بالنسبالي"

