توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 31/5/2022

تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الابراج اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، على الصعيد العاطفي والمهني والصحي .



برج الحمل:



قد تواجه بعض العراقيل في هذه الفترة التي تؤخر بعض الاعمال، عليك التعامل مع ما يطرأ بهدوء شديد وعدم الانفعال، لا تلقي اللوم على الأشخاص من حولك فيما يتعلق بما يحدث، حاول العمل على انجاح علاقتك مع الشريك وابتعد عن الدخول في نقاش ان تعلم بأنه من النوع الذي يسبب له الغضب الكبير

برج الثور:

يخيب املك بعض الشيء اليوم، هناك بعض الأمور التي لم تتوقع حدوثها، صدمة كبيرة تعيشها بعد سماعك خبر غير جيد عن أحد الأشخاص، حاول ان تخرج من الحالة النفسية التي قد تسببها الاحداث في الفترة الاخيرة، تخفي العائلة عنك امر قد يسبب لك الغضب، الا انك تعرف عنه في النهاية،

برج الجوزاء:

فترة واعدة على الصعيد المهني، تشعر بالراحة النفسية فالامور تسير بشكل جيد، رسالة او مكالمة تحمل لك الكثير من الأخبار السارة المميزة، تنقلب حياتك 180 درجة للافضل، حاول ان لا تتوتر في هذه المقبلة فأنت بحاجة للحفاظ على هدوئك مع كمية الاعمال والمهام التي سترمى على عاتقك بسبب الثقة الكبيرة بك

برج السرطان:

تتلقى الكثير من العروض في الفترة المقبلة، حاول ان تستغل هذه الفترة لاختيار العرض الانسب، تخطط لقضاء الكثير من الوقت مع العائلة والاصدقاء، تشعر ببعض الحزن بسبب مشكلة بينك وبين شخص مقرب منك ادت إلى ابتعادكما، خاصة انك حاولت اصلاح الامر دون جدوى، تتحسن الامور ويعود هذا الشخص قريبًا

برج الأسد:

تشعر اليوم أن مزاجك افضل حالًا من يوم أمس، حديثك مع احد الزملاء و"الفضفضة" له ساعدتك على تجاوز الأمر نوعًا ما، تتوطد علاقتك بعدد من الزملاء ويصبحون ضمن قائمة الاصدقاء لديك، تملك الكثير من القدرات وتحرص على اظهارها في العمل بشكل واضح، تحظى باعجاب مديرك وتقديره الكبير لك

برج العذراء:

قد تشعر ببعض الارهاق بسبب تراكم الكثير من الاعمال عليك، حاول ان لا تضع اي خطط في نهاية الاسبوع مع الاصدقاء حتى تستغل هذه الفترة في الراحة والتخلص من الشعور بالتعب، زيارة مفاجئة من أحد الأشخاص لك في المنزل، قد تشعر بالتوتر في البداية الا انه نتائج هذه الزيارة تكون سارة بشكل كبير

الميزان:

لا تجازف بشراء شيء غالي الثمن في هذه الفترة، عليك الانتباه اكثر لمصاريفك فقد تطرأ بعض الامور التي تحتاج بعض الاموال بشكل مفاجئ، هناك الكثير من الأشياء التي يمكننا الاستغناء عنها في حياتنا ولا داعي للمجازفة بشرائها، يعمل الشريك في هذه الفترة على دعمك بشكل لافت وكبير

برج العقرب:

تشعر ببعض التهديد من قبل عدد من الزملاء، يحاول البعض منهم التقليل من قيمة ما تقوم به، قد تشعر ببعض التوتر والقلق منهم، وهذا لن يساعدك ابدًا، يجب ان تثبت لهم ولمديرك انهم على خطأ وانك جدير بالمنصب الذي تشغله، انتبه من التسرع في ردة فعلك بامر يتعلق بالشريك، قد تكون الامور ليست كما هي ظاهرة، الاستفسار منه اولًا افضل من مهاجمته

برج القوس:

عليك الخروج حالًا من الوضع النفسي الذي تعيشه، اليأس والخذلان وعيش دور الضحية امور قد تفاقم من سوء الوضع، حان الوقت لتظهر الجانب القوي من شخصيتك، وتبدأ الحرب من اجل نفسك، اصبح الوقت مناسب جدًا للحديث مع الشريك وحل المشاكل بينكما، فقد هدأ كل منكما اخيرًا، وستعود الامور بينكما إلى سابق عهدها

برج الجدي:

عليك وضع خطة واضحة وسهلة لانجاز المهام الكثيرة المطلوبة منك، بالرغم من كثرة العمل الا انك سعيد، فانت تحب ان تشغل وقتك ونفسك في العمل، حتى لا تبدأ التفكير بامور سلبية، كثرة التفكير من السمات السيئة التي تتمتع بها وتحاول التخلص منها، ممارسة الرياضة وبعض الرياضات الذهنية مثل اليوغا والتأمل قد يساعدوا في تخفيف الأمر

برج الدلو:

عليك استغلال الفترة المقبلة من ابراز مهاراتك وقدراتك، تخوض بعض المفاوضات والنقاشات من اجل التوصل الى اتفاق يتعلق بمسارك المهني، امامك فرصة جديدة من اجل اعادة علاقتك مع بعض الاصدقاء الذين انقطعت علاقتك بهم منذ مدة، علاقتك مميزة مع الشريك، وتشهد علاقتك الكثير من التطورات

برج الحوت:

تقضي اغلب الوقت في هذه الفترة بحضور حفلات ومناسبات عائلية خاصة ومهمة، تشارك في العديد من الانشطة وتشعر بالسعادة الكبيرة بسببها، استغل هذه الفترة من اجل الترفيه عن نفسك قبل العودة إلى العمل والمهام الكثيرة التي ستتراكم عليك، انت بحاجة لبعض من الراحة في الفترة المقبلة، انتبه لصحتك