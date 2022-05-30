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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأثنين 30-5- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم
حظك اليوم

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الإثنين الموافق 30-5-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع time of indea.
 

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو): 

 سيكون اليوم يومًا مهمًا جدًا بالنسبة لك من وجهة نظر العمل. ستحصل على دعم رئيسك في العمل في المكتب وستكون قادرًا على الوفاء بالمسؤوليات الموكلة إليه جيدًا. 

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو): 

يمكن لرجال الأعمال التغلب على أي نوع من العقباتيمكنك أيضًا الحصول على مزايا مالية.

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو): 

 اليوم يمكنك أيضًا اتخاذ بعض القرارات المهمة و من المرجح أن تظل الظروف مواتية في حياتك الشخصية. 

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس): 

سوف تحصل على دعم من أفراد الأسرة و بمساعدة والدك ، ستتمكن اليوم من إكمال أي عمل غير مكتمل. 

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر): 

 سيكون هناك انسجام أفضل في العلاقة مع زوجتك.

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برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر): 

 يمكن لسلوك حبيبتك المحب أن يجعلك تشعر بأنك مميز.

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر): 

 تجنب القلق كثيرا بشأن الصحة.

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر): 

ننصحك اليوم بالابتعاد عن المناقشات و تجنب وضع قدميك في شؤون الآخرين دون داع 

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير): 

بالحديث عن العمل ، فإن الحالة المزاجية لرئيسك في العمل في المكتب لن تكون جيدة اليوم. 

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير): 

يُنصح بعدم الإهمال تجاه العمل. يحتاج رجال الأعمال إلى تجنب السفر غير الضروري.

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس): 

 

 ستكون هناك سعادة وسلام في حياتك الشخصية و يمكن أن يكون هناك تحسن في صحة الأب. 

برج برج الثور الجوزاء السرطان الاسد برج العذراء الميزان

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