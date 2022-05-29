حظك اليوم الأحد 29 /5/ 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك يقدم الباحث الفلم على بكري توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 29 مايو 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.



الحمل.السفر.تعززون اتصالاتكم والكثير يشعر بنشاط جيد في الجانب البدني والنفسي كما لديكم فرصة جيدة لمن يحاول اجتياز اختبار او الدخول لدورة تعليمية ومنكم من يقوم بسفر قريب..صحيا ..تحتاجون إلى إجراء تغير يوافق أوضاعكم الصحية الأخذة في التحسن .



الثور.ماليا. .ينجح الكثير منكم في الحصول على فرصة مالية وهناك تحرك ايجابي للبعض لكن تحت أجواء ضغط نفسي كبير .صحيا ..لا يناسبكم خلال هذا الوقت العمل تحت أجواء مشحونة بل دراسة ما وصلتم له خلال الفترة الماضية البعض يتغير عنوانه الوظيفي .



الجوزاء.شخصيا..بعد الضغط الذي رافقكم خلال الوقت القريب انتم ألان في أجواء الحظ وبوسعكم القيام بمبادرة وعلى أكثر من صعيد لذا عليكم الاستفادة من ذلك ..الدراسة..يلعب الحظ دورا كبيرا وبارزا في حصول الكثير من مواليد هذا البرج على فرص دراسية حتى وان لم يكونوا منافسين لهم انتم تتقدمون باتجاه واقع جديد مزدهر .



السرطان.الصحة..ينال التعب منكم نفسيا وهناك صعوبات نفسية يواجهها البعض خصوصا الشركاء لذا عليكم الانتباه لذلك وعدم التدخل في أمور لا تعنيكم خلال الوقت القادم ..ماليا..هناك فرص تبرز أمامكم في الجانب المالي في مواضيع تخص تركة مالية او لتقسيم ميراث او للحصول على قرض مالي.



الأسد...اجتماعيا...يتلقى الكثير منكم دعوة ذات طابع اجتماعي والكثير قد ينشط في القيام بمبادرة خصوصا تلك المرتبطة بموضوع عاطفي عليكم الانتباه لصحتكم ..ماليا ..تزداد مصروفاتكم المالية ويبدو عليكم عدم الارتياح من خلال تزايد النفقات الغير ضرورية انتم معروفين بقوة التدبير في المسائل المالية لذا عليكم إيجاد مخرج لذلك .



العذراء.العمل...من يرغب في التقديم إلى وضيفة جديدة او لتدعيم عمله بشكل أفضل يستطيع القيام بذلك ولكن ضمن أجواء المثابرة وتحمل الضغوط التي ترافقه ..عاطفيا ..ليست الأجواء ايجابية فقد تتصرفون بشكل متسرع في معالجة موضوع عاطفي مما يتسبب ذلك في خسارة الشريك او الحبيب.



الميزان..السفر.انتم أمام تغيرات ايجابية في أكثر من جانب فالسفر او التعاقد مع شركات قادمة من خارج البلاد قد يكون هي أهم وأفضل المحاور لديكم ..الحظ..قد يتفا جئ الكثير منكم في حدوث تغيرات غير متوقعة في الجانب الشخصي حيث تزدهر أوضاعكم وتبدون بواقع جديد ومختلف في الحصول على الكثير من المطالب المعلقة.

العقرب...ماليا. تزداد مصروفاتكم المالية عليكم بشكل مكثف والكثير يبدي انزعاجه وهناك من يرافق احد أفراد عائلته لرعايته ..صحيا..تزداد من حولكم الضغوط في الجانب النفسي ويبدو عليكم اثأر الضغط ما قد يتسبب ذلك بمتاعب صحية إذا لم تراعوا اخذ فترة راحة او استجمام .



القوس.. الدراسة..بوسعكم التقدم بطلباتكم لمواضيع تخص الدراسة والسفر او للحصول على بعض القروض المالية والبعض يوقع أوراق رسمية ..عاطفيا ..ايقاع العاطفة يبدأ بالتحرر من القيود والدخول في الجانب المشرق وتستطيعون ان تتقدموا لموضوع خطبة او زواج.



الجدي..العمل. تزداد من حولكم الضغوط في العمل والكثير يحاول الحصول على فرصة مهنية وهناك من يسعى لتحسين وضعه المالي انتبهوا لصحتكم ..السفر..لا يزال بوسعكم تجربة حظكم في السفر وإجراء بعض التعديلات على وضعكم المالي.



الدلو..يلعب الحظ دورا إيجابيا في الكثير من الأمور التي تحتاج إلى مبادرة ومنكم من يحصل على فرصة مالية ومن يشكو تعطيل الإنجاب الوقت ايجابي. ماليا..الوقت يشير لبعض المردودات المالية الإضافية كما لا تزالون تحت تأثير الضغوط جراء الزوايا المشكلة في خارطتكم .

الحوت...العائلة..تشعرون بعدم الرغبة ويبدو عليكم الكسل والكثير سيجد انه متوتر بشكل اكبر في البيت وترك ارتياد الأماكن المزدحمة .شخصيا..لستم في وضع مريح لا جراء تغيرات على الصعيد الشخصي بل ترك الأمور تسير بروتينية كي لا تتعرضون لمزيد الضغط النفسي.