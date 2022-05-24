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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة: حظك اليوم ونصيحة الأبراج.. وريجيم مفاجأة يفقدك 5 كيلو في الأسبوع

وزن
وزن

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي

 

نظام غذائي لإنقاص الوزن 5 كيلو في أسبوع 

 

انقاص الوزن من المواضيع الهامة لدى الرجال و النساء من أجل الحصول على جسم جميل و متناسق و من أجل الوقاية من العديد من الأمراض التي تسببها السمنة و الوزن الزائد.
 

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022 
 

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
 

23 مايو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

لا يزال القمر يتنقل في برج الحوت المائي ليشكل مربعا مع الشمس من برج الجوزاء ما يعني اجواء اكثر من رائعة سترافق كل من مواليد السرطان العقرب والحوت.

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح ان بانتظار مولود اليوم سنة مميزة سوف تشعر بالتحرر والانطلاق الى موقع افضل واعلى بحيث تحيطك الحظوظ الدسمة وتكون عنصرا ايجابيا لازدهارك فتكبر الطموحات وتعمل لتحقيق بعض المشاريع ممتلئا بالثقة بالنفس ومدعوممن بعض الافرقاء او الجماعات او احدى الحكومات لتجسيد افكارك وارائك وتحويل الاحلام الى حقيقة .

الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة الصحة المرأة والصحة الأخبار المهمة صدى البلد ​​​​​​​health

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