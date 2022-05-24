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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

24 مايو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك

الأبراج
الأبراج

لا يزال القمر يتنقل في برج الحوت المائي ليشكل مربعا مع الشمس من برج الجوزاء ما يعني اجواء اكثر من رائعة سترافق كل من مواليد السرطان العقرب والحوت.

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح ان بانتظار مولود اليوم سنة مميزة سوف تشعر بالتحرر والانطلاق الى موقع افضل واعلى بحيث تحيطك الحظوظ الدسمة وتكون عنصرا ايجابيا لازدهارك فتكبر الطموحات وتعمل لتحقيق بعض المشاريع ممتلئا بالثقة بالنفس ومدعوممن بعض الافرقاء او الجماعات او احدى الحكومات لتجسيد افكارك وارائك وتحويل الاحلام الى حقيقة .

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حظك اليوم وتوقعات الإثنين 23-5- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 21/5/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

مولود اليوم الثلاثاء 24 أيار مايو من برج الجوزاء

بالرغم من الازدواجية الواضحة فى شخصية مولود اليوم من برج الجوزاء الا انه لو حصل على زوجة تحبه بشدة وتستطيع تفهم طبيعة شخصيته الغريبة فسوف تنعم معه بالسعادة لان صفات الأبراج تقول ان رجل برج الجوزاء من الشخصيات الجذابة التى يمر الوقت الى جوارها فى لمح البصر لذلك فهو قادر على عدم دخول الزواج فى نفق الملل والرتابة كما انه يصرح بحبه لزوجته بكافة الوسائل والطرق، وتشير صفات الأبراج لدى رجل برج الجوزاء انه يحب المرأة الذكية والتى تتمتع بقدر كبير من المرونة وتملك حيل التعامل معه اما اذا

السرطان حظك اليوم وجه برج الحوت الأبراج ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك مواليد السرطان لمح البصر ​​​​​​​health

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