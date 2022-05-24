24 مايو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك

لا يزال القمر يتنقل في برج الحوت المائي ليشكل مربعا مع الشمس من برج الجوزاء ما يعني اجواء اكثر من رائعة سترافق كل من مواليد السرطان العقرب والحوت.

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح ان بانتظار مولود اليوم سنة مميزة سوف تشعر بالتحرر والانطلاق الى موقع افضل واعلى بحيث تحيطك الحظوظ الدسمة وتكون عنصرا ايجابيا لازدهارك فتكبر الطموحات وتعمل لتحقيق بعض المشاريع ممتلئا بالثقة بالنفس ومدعوممن بعض الافرقاء او الجماعات او احدى الحكومات لتجسيد افكارك وارائك وتحويل الاحلام الى حقيقة .

مولود اليوم الثلاثاء 24 أيار مايو من برج الجوزاء

بالرغم من الازدواجية الواضحة فى شخصية مولود اليوم من برج الجوزاء الا انه لو حصل على زوجة تحبه بشدة وتستطيع تفهم طبيعة شخصيته الغريبة فسوف تنعم معه بالسعادة لان صفات الأبراج تقول ان رجل برج الجوزاء من الشخصيات الجذابة التى يمر الوقت الى جوارها فى لمح البصر لذلك فهو قادر على عدم دخول الزواج فى نفق الملل والرتابة كما انه يصرح بحبه لزوجته بكافة الوسائل والطرق، وتشير صفات الأبراج لدى رجل برج الجوزاء انه يحب المرأة الذكية والتى تتمتع بقدر كبير من المرونة وتملك حيل التعامل معه اما اذا