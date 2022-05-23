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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الإثنين 23-5- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم
حظك اليوم

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الإثنين الموافق 23-5-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع time of indea.
 

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو): 

 سيظل ضغط العمل عليك كما قد تزداد أيضًا بعض المسؤوليات الأسرية. 

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو): 

قد تحصل على بعض الفرص الجيدة في مجال العمل. يمكنك الحصول على فرصة للمضي قدما

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو): 

سيكون هذا الأسبوع مشغولاً إلى حد ما بالنسبة لك. 

سيتعين عليك هذا الأسبوع إجراء بعض التغييرات في خططك حتى تتمكن من قضاء بعض الوقت الجيد مع أحبائك.

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس): 

قد تضطر إلى السفر هذا الأسبوع ، والذي سيكون مفيدًا جدًا لك.

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر): 

 سيكون هذا الأسبوع جيدًا جدًا على صعيد العمل. يمكنك الحصول على النجاح في العمل أو العمل. 

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر): 

سيكون هذا الأسبوع مشغولاً للغاية بالنسبة لك. سواء في المنزل أو مكان العمل ، سيكون لديك المزيد من المسؤوليات.

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر): 

 

في منتصف الأسبوع ، ستقضي معظم وقتك في المرح مع أصدقائك. إلى جانب ذلك ، سيتم تلقي الدعم الكامل من عائلتك وأصدقائك

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر): 

. سيكون هذا الأسبوع صعبًا بعض الشيء من حيث الحب. من الممكن أن يكون حبيبك قد يغضب منك بسبب شيء ما. لا تكن مهمل جدا بشأن صحتك

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير): 

خلال هذا الوقت بسبب عبء العمل ، قد لا تحصل على الوقت الكافي لنفسك. تحتاج إلى تحقيق التوازن بين حياتك الشخصية والمهنية.

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير): 

 هناك حاجة إلى توخي الحذر قليلاً في الأمور المتعلقة بالمال

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس): 

 إذا كنت قد التحقت مؤخرًا بوظيفة جديدة ، فيُنصح خلال هذا الوقت بعدم الإهمال تجاه العمل.

 

 

برج برج الثور الجوزاء السرطان الاسد برج العذراء

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