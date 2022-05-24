عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 24-5-2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأبراج
الأبراج

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي. 

 

txt

حظك اليوم وتوقعات الإثنين 23-5- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 21/5/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

#الحمل


مهنياً: تظهر بعض التطوّرات اللافتة، وربّما تطرأ مسؤوليات ملحّة ومهمّة تسلّط الأضواء على مهارتك وقدرتك على تحمّل المصاعب.
عاطفياً: تبدو الملامح إيجابية في علاقاتك الشخصية مع الزوج أو الحبيب أو الأهل وتجد نفسك وسط أجواء حارة جميلة.
صحياً: تستشير محيطك لتقف على آرائه بشأن مشروع سفر يتضمن نشاطات مفيدة للصحة.

#الثور

مهنياً: تخترق دفاعات الآخرين مسجلاً لنفسك انتصارات متكررة، وتحظى بدعم بعض المسؤولين، وتنهي مسألة مهمة في مصلحتك، فأنت تتمتع بالقوة والشجاعة.
عاطفياً: الحظ يتحرك بسرعة لمصلحتك، شرط عدم الوقوع ضحية التحديات والانفعالات والتصرفات العشوائية التي تدفعك إلى التوصل إلى نتائج سليبية.
صحياً: تحتاج إلى ممارسة الرياضة وتنظيم وقتك وحياتك أكثر من ذلك، مما يعود عليك بالراحة والاستقرار الصحي والنفسي.

#الجوزاء

مهنياً: يلف هذا اليوم جو من الغموض تحتاج فيها الى الهدوء، انسحب إذا شعرت بأي خطر ولا تخض نقاشات حامية مع أحد في العمل.
عاطفياً: كن حذراً إلى أقصى حدد ممن يضع العراقيل في طريق تطوير العلاقة بالشريك، لكنّك تتخطى ذلك بنجاح.
صحياً: لا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطراباً وانزعاجاً.

#السرطان
مهنياً: تبحث قضية مالية ملحّة وتضطر ربما إلى تسويات، لكنّ ذلك لن يدوم طويلاً وتعود الأمور إلى سابق عهدها من التطوّر.
عاطفياً: تبحث هذا اليوم عن التسلية واللهو والجمال والتناغم، لكن عليك الحذر من بعض الأعداء الذين ينصبون لك كمائن للإيقاع بينك وبين الشريك.
صحياً: حافظ على واقعيتك وابحث وضعاً صحياً بطريقة ذكية وحكيمة ومنطقية، لا تتصرف بعناد وتشبث.

#الاسد 
مهنياً: يحمل لك هذا اليوم خبرا سارا ويتحدث عن حماسة كبيرة ورغبة في خوض تجارب جديدة تتجدد خلالها آمالك وحظوظك
عاطفياً: ‏ ناقش الامور بهدوء وحاول أن تتكيف مع الجو السائد، حذار الالتباس وسوء الفهم فقد تتعرض جهودك ومحاولاتك للعرقلة.
صحياً: تتمتع بالحيوية والنشاط ولا يخيفك المرض لأنك تعيش حياتك بشكل منظم وتبتعد عن كل ما يضر بصحتك.

#العذراء 
مهنياً: قد تضيع عليك فرص أو تعيد الكرّة والمحاولات، على الرغم من ذلك عليك ان تتحرك وتنجز أعمالك في الوقت المطلوب.
عاطفياً: التساهل مع الشريك في موضوعات أساسية، قد يترك آثاراً إيجابية، وهذا سيؤدّي حتماً إلى نهاية سعيدة.
صحياً: إذا قمت ببعض المراجعات، تجد حلولاً لبعض لمشكلات الصحية، وتجاربك في هذا المجال خير دليل على ذلك.

#الميزان

مهنياً: قد يؤدي المحيط العائلي أو الاجتماعي دوراً في شؤونك المادية، فيتحسن الوضع ، ويزول التنافر وتختفي كفرة الفراق أو الانفصال.
عاطفياً: أنت تعرف أكثر من غيرك أنّ الشريك لا يخطو خطوة دقيقة من دون استشارتك أو إطلاعك على تفاصيلها، عامله بالمثل.
صحياً: تكثر الأنشطة الرياضية وتحتاج إلى بعض الهدوء لأنك بحاجة إلى الراحة الجسدية والفكرية.

#العقرب

مهنياً: مع أنك تحقّق تقدماً ملحوظاً، إلا أن عليك المثابرة باستمرار وليس الكسل، وتبرهن ذلك بعقد لقاء عمل يكون ناجحاً جداً ويعطيك فرصة كنت بانتظارها منذ زمن. 
عاطفياً: ربما يتعلّق بك أحدهم ويلاحقك، بحيث لا تجد متنفّساً لك وتحاول الهرب، في حين تهتم بأشخاص آخرين يختفون عن الأنظار أو يتحفّظون.
صحياً: إنتبه من كثرة التنقلات المرهقة، ولا تحاول القيام بأكثر مما هو مطلوب منك.

#القوس
مهنياً: لا تكن متطرّفاً في آرائك بل ساهم في تلطيف الأجواء حتّى لو لم تكن راضياً كليّاً، أنصح لك التحلّي بالصبر وعدم التذّمر، مهما شعرت بالضغوط والتعب.
عاطفياً: كن متسامحاً مع الشريك لا تتردد في تنفيذ بعض مطالبه، فهو لا يسألك الكثير.
صحياً: راهن على هذا اليوم، واحلم بإمكان تنفيذ بعض المشاريع الترفيهية أو المسلية أو تبنّي بعض الأفكار المتطوّرة صحياً.

#الجدي
مهنياً: خذ مصالح الآخرين بعين الاعتبار، ربما تضطر إلى تجميد مشروع إذا لم يبصر النور، وتثار بعض الإشكالات وتكون سبباً لتغييرات طارئة.
عاطفياً: من الممكن أن يلتقي الحب في ناد رياضي، أو لدى مشاركتك في مؤتمر أو مفاوضات في عملك، أو في أثناء تأدية خدمة لبعض المقربين.
صحياً: تحاشَ السير ساعات طويلة تحت أشعة الشمس، فبشرتك حساسة جداً ويمكن أن يسبب لك ذلك مشاكل في الجلد.

#الدلو

مهنياً: يقدم لك هذا اليوم فرصا مالية وعلاقات مزدهرة وتعديلات وتغييرات في المجال المادي، وانفراجات كبيرة وتقدير ونجاح وتعيش لحظات جميلة جدا 
عاطفياً: يشهد هذا اليوم بعض التذمّر من الشريك، لأن تصرفاتك الأخيرة دفعته إلى القيام بردة فعل حاسمة في هذا الاتجاه.
صحياً: التنبه إلى نوعية المكوّنات في بعض الأطعمة ضروري جداً..

#الحوت
مهنياً: الحظ يبتسم لك ويطمئن بالك، وتبتعد أكثر عن اهتمامك بالشؤون المهنية لكن لا تترك منافساً يهزمك.
عاطفياً: بادر إلى مصارحة الشريك بما يراودك من أفكار، فالصراحة تعبّد الطريق أمامكما نحو خطوات مستقبلية واثقة.
صحياً: لا تكن متذمراً من القيام بساعة مشي كل يوم، فأنت تترافق مع أشخاص أعزاء عليك.

حظك اليوم العذراء السرطان حظك اليوم الثلاثاء العاطفي والصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

رزع الباب.. تفاصيل خناقة محمد محمود مع موسيماني واستبعاده من الفريق

موضوعات متعلقة

تغطية المرآة ليلا .. هل أمر بها النبي عند النوم؟.. 5 حقائق

دعاء المعجزات للرزق .. هدي نبوي لا تهدر ثوابه في هذا الصباح

أذكار المساء.. من قالها ثلاثاً حين يمسي كتب الله له العفو والعافية فى الدنيا والأخرة

لمن وقع فى كرب .. عليك بأدعية السعادة

ترشيحاتنا

تفسير الحلم قبل الفجر.. الإفتاء: احذروا تأويلها لـ9 أسباب

الرئيس الأمريكي يعلن تصنيف دولة جديدة كحليف من خارج الناتو

غادة إبراهيم لصدى البلد: التحقيق معي سيستمر ليوم آخر لتفريغ باقي الفيديوهات

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

رئيس أوكرانيا: الأسابيع المقبلة من الحرب ستكون صعبة للغاية

مفاجأة نارية.. حسام حبيب رد شيرين عبدالوهاب لذمته بعد أسبوعين من الطلاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق أول رحلة طيران بطاقم كامل من النساء السعوديات |صور

البعض يذهب للمأذون دائما.. كيف تنقل فنانون من زواج لآخر في أيام؟

كريستين ستيوارت وأبطال Crimes of the Future على السجادة الحمراء لمهرجان كان

طريقة عمل مشروب الزعفران.. فوائده للرجال والبصر

فيديو

بعد محضر شيرين عبدالوهاب .. عقوبات قانونية في انتظار حسام حبيب.. فيديو

حيلة شيطانية .. رجل وزوجته يسرقان سيارة في النزهة فكانت المفاجأة “فيديوجراف”

وزنه 200 كيلوجرام.. هاشتاج ينجح في علاج شاب سعودي يعاني ممن السمنة

دخل راسه جوا عربيتي.. سالي عبد السلام تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ