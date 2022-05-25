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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 25-5- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي

ابراج
ابراج

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الإربعاء الموافق 25-5-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع time of indea.
 

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو): 

 سيظل ضغط العمل عليك كما قد تزداد أيضًا بعض المسؤوليات الأسرية. قد تحصل على بعض الفرص الجيدة في مجال العمل. 

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو): 

يمكنك الحصول على فرصة للمضي قدما. سيكون هذا الأسبوع مشغولاً إلى حد ما بالنسبة لك. سيتعين عليك هذا الأسبوع إجراء بعض التغييرات في خططك حتى تتمكن من قضاء بعض الوقت الجيد مع أحبائك. 

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو): 

 قد تضطر إلى السفر هذا الأسبوع ، والذي سيكون مفيدًا جدًا لك. سيكون هذا الأسبوع جيدًا جدًا على صعيد العمل. يمكنك الحصول على النجاح في العمل أو العمل

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس): 

 في منتصف الأسبوع ، ستقضي معظم وقتك في المرح مع أصدقائك. إلى جانب ذلك ، سيتم تلقي الدعم الكامل من عائلتك وأصدقائك

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برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر): 

 سيكون هذا الأسبوع صعبًا بعض الشيء من حيث الحب. من الممكن أن يكون حبيبك قد يغضب منك بسبب شيء ما. لا تكن مهمل جدا بشأن صحتك.

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر): 

 سيكون لديك المزيد من المسؤوليات. عليك أن تحاول السيطرة على غضبك خلال هذه الفترة ، وإلا فقد تقع في مشكلة. اتخذ قراراتك المالية بحكمة. 

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر): 

تحتاج إلى تحقيق التوازن بين حياتك الشخصية والمهنية. أيضًا ، ستشعر بعدم الراحة بسبب سوء الحالة الصحية. 

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر): 

 

هذا الأسبوع سيكون صعبًا بالنسبة لك. قد تضطر إلى مواجهة العديد من الصعوبات بسبب العديد من المسؤوليات التي تقع على عاتقك في وقت واحد.

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير): 

 قد تضطر إلى مواجهة العديد من الصعوبات في اتخاذ قراراتك المهمة. من ناحية أخرى ، سيحاول بعض الأشخاص تضليلك من خلال تقديم معلومات خاطئة. 

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير): 

 عليك أن تحافظ على هدوء عقلك. ركز أيضًا على مهامك المهمة. استخدم وقتك بحكمة وإلا فسوف تندم عليه لاحقًا.

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس): 

 

 هذه المرة ستكون مختلطة بالنسبة لك من حيث الصحة , سيكون هذا الأسبوع مفيدًا جدًا لك. ستذهب معظم وقتك للتسوق والاستمتاع.

برج برج الثور الجوزاء السرطان الاسد برج العذراء

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