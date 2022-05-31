عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب أسفل عجلات سيارة ربع نقل بسوهاج

صدى البلد

وقع منذ قليل حادث تصادم سيارة ربع نقل بطفل، على الطريق الزراعي دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، لقي على إثره طالب في بداية العقد الثاني من العُمر، مصرعه، وأصيب سائقها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده وجود تصادم على الطريق الزراعي دائرة المركز، ووقوع متوفي ومصاب.

تشغيل طلمبات مياه شطورة في سوهاج بعد اختفاء بقعة السولار

حبس مستريح سوهاج الجديد أربعة أيام على ذمة التحقيق

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة المدعو (أشرف ف ا- 44 سنة- سائق- ويقيم دائرة قسم أول سوهاج)، أختلت عجلة القياده بيده وإصطدم بالمدعو (يوسف ا ا ف- 12 سنة- طالب ويقيم دائرة المركز)، حال عبورة الطريق ؛مما أدى لوفاته.

وبسؤال والد المتوفي المدعو إدريس ا ف - 55 سنة- موظف- ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، وأفاد قائد السيارة بأنه أثناء سيره فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة نزيف بالمخ أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

سوهاج سيارة جثة مصرع ربع نقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

أزمة تذاكر نهائي إفريقيا تشتعل.. اجتماع طارئ في الكاف بسبب الأهلي والوداد

موضوعات متعلقة

وكيل تموين سوهاج: توريد 68 ألف طن قمح لصوامع المحافظة

ترشيحاتنا

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء

كيفية بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. دار الإفتاء تجيب

وديت ولادك للجنة يا محمد.. أم تقتل أبناءها ذبحا بالدقهلية

الوداد: نحن نستحق اللقب عن جدارة.. ولم تحدث أزمة مع جماهير الأهلي

صدمة للأطباء.. اكتشاف جنين داخل بطن رضيع عمره 40 يوما في الهند

حقق نموا متسارعا 16.5%.. ماذا فعلت الدولة للارتقاء بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة تُسلم جوائز الدورة 24 للمهرجان القومي للسينما

سمراء النيل..لماذا عشقت مديحة يسري آلان براندو المصري وهربت من حب العقاد؟

أحزان العم حسن حسني.. ما هي الصدمات الأربع المؤثرة في حياة قشاش السينما؟

الدنيا عندي هي..مدحت العدل يتغزل في ابنته بصور من حفل زفافها.. شاهد

فيديو

لمنع التجار من احتكاره ورفع سعره.. التموين تتجه لتطبيق منظومة القمح على محصول الأرز "فيديوجراف"

مات ومعاه الحقيقة .. مدير مكتب سمير صبري ينهي الجدل حول ابن الفنان الراحل

الأهلي يغادر فندق الإقامة إلى ملعب مباراة الوداد .. صور وفيديو

اكتفاء في المنتجات البترولية والسلع الأساسية .. مدبولي يكشف خطة الدولة خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ