مصرع طالب أسفل عجلات سيارة ربع نقل بسوهاج

وقع منذ قليل حادث تصادم سيارة ربع نقل بطفل، على الطريق الزراعي دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، لقي على إثره طالب في بداية العقد الثاني من العُمر، مصرعه، وأصيب سائقها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده وجود تصادم على الطريق الزراعي دائرة المركز، ووقوع متوفي ومصاب.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة المدعو (أشرف ف ا- 44 سنة- سائق- ويقيم دائرة قسم أول سوهاج)، أختلت عجلة القياده بيده وإصطدم بالمدعو (يوسف ا ا ف- 12 سنة- طالب ويقيم دائرة المركز)، حال عبورة الطريق ؛مما أدى لوفاته.

وبسؤال والد المتوفي المدعو إدريس ا ف - 55 سنة- موظف- ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، وأفاد قائد السيارة بأنه أثناء سيره فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة نزيف بالمخ أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.