حبس مستريح سوهاج الجديد أربعة أيام على ذمة التحقيق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط صاحب شركة مقاولات، في نهاية الأربعينات من العُمر؛ لاستيلائه من 9 أشخاص، على مبالغ مالية بلغت جملتها 4 ملايين و400 ألف جنيه، بزعم توظيفها بمجال الاستثمار العقاري، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد أصول تلك المبالغ لأصحابها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود محضراً من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب لصعيد"، يتضمن بلاغ المدعو (هاني م د م- 48 سنة- مدرس- ويقيم بندر جرجا)، و8 أشخاص أخرين، ويقيمون دائرة المحافظة.

مفاده تضررهم من المدعو (خالد خ ا ع ا- 49 سنة- صاحب شركة للمقاولات- ويقيم دائرة مركز المنشاة)؛ لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ ماليه بلغت جملتها أربعة ملايين وأربعمائة ألف جنيهًا، لتوظيفها في مجال الإستثمار العقاري من خلال الشركة خاصته مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب استصدار اذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.