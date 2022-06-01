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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة ساحرة.. أسيل عمران تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام|شاهد

أسيل عمران
أسيل عمران

شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران صور جديدة لها  خلال وجودها في فرنسا لحضور فعاليات مهرجان كان، وقامت بنشرها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت أسيل عمران بإطلالة أنثوية جذابة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.


تفاصيل إطلالة أسيل عمران 

 

وتألقت أسيل عمران وهي ترتدي فستاناً باللون الأزرق والأسود بأكمام طويلة من التل المخرم من الأكتاف ومنفوش الأسفل ويتوسطه حزام باللون الأسود، وقامت باختيار حاء ناعم باللون الأسود من الشمواه ، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.
 

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وقامت أسيل عمران، بترك خصلات شعرها السوداء على اكتافها وظهرها بعمله تسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف أسيل عمران ملامحها في وضع المكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بـ الماسكارا والآي لاينر والكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.
 


ولم تتكلف أسيل عمران في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت الظهور بإطلالة ناعمة وجذابة .


حياة أسيل عمران الأسرية

 

ولدت أسيل عمران في 12 نوفمبر 1989، في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض على الرغم من أن أصولها تعود إلى المنطقة الشرقية، بسبب عمل والدها، حيث كان يعمل عسكريًا، وهي مغنية وممثلة سعودية مقيمة في الإمارات، والأخت الصغرى للإعلامية لجين عمران.

 

مسيرة أسيل عمران الفنية

 

شاركت في برنامج “نجوم الخليج” في عام 2005 عرض في قناة “نجوم”، لكن لم تصل إلى النهائيات، وبعده شاركت في برنامج “نجم الخليج” الذي عرض على تلفزيون دبي عام 2006، ووصلت للمرحلة النهائية وبعد خروجها منه استمرت بالعمل الفني؛ حيث طرحت عدة ألبومات وأغانٍ منفردة.
 

ودخلت أسيل عمران مجال التمثيل في مسلسل شبابي صورته بعام 2011 حمل اسم 04 عرض على “إم بي سي 4”، بعد ذلك استمرت كممثلة أيضًا.
 

وتزوجت أسيل عمران في 8 أغسطس 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر، الذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع «هي وهو» على قناة “إم بي سي 1”.

وتتحدث فكرة البرنامج عن حياة زوجين بشكل يومي، وعرض البرنامج بالفترة من 25 سبتمبر 2010 إلى 1 يناير 2011، وحقق نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، ولكنهما انفصلا عام 2012 بعد عدة خلافات بينهما، إلا أنه بعد فترة من طلاقهما في عام 2014 ما يقارب بثلاث سنين رجعت أسيل إلى طليقها خالد الشاعر وعادت وانفصلت عنه في عام 2015، وقد رزقت منه ابن وحيد اسمه "وليد" توفي وهو لا يزال طفلا.

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