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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان لبني .. إطلالة جذابة لـ دارين حداد عبر انستجرام

دارين حداد
دارين حداد

شاركت الفنانة دارين حداد، جمهورها، صورة جديدة في أحدث ظهور لها، من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات  "انستجرام".


وتألقت  دارين حداد، بفستان جذاب باللون اللبني الذى يبرز رشاقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه الأحمر الذى يبرز جمالها، واختارت تسريحة تتناسب مع إطلالتها، نالت اعجاب متابعيها.


يذكر أن آخر أعمال دارين حداد مسلسل "بابلو" يضم كوكبة من النجوم الفنان حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازي، عثمان محمد علي، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.

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IMG_٢٠٢٢٠٥٣١_١٨٠٢١١
إطلالة جذابة أحدث ظهور مسلسل بابلو الفنانة دارين حداد أعمال دارين حداد

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