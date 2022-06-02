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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب جلال: تركيز المنتخب في مباراة غينيا ونسعى لتأهيل اللاعبين نفسيا.. فيديو

الجهاز الفنى لمنتخب
الجهاز الفنى لمنتخب مصر

أكد إيهاب جلال المدير الفنى لمنتخب مصر الوطني أن إدارة الفراعنة الكبار تختلف عن تولي القيادة الفنية فى الأندية مشيرا إلى أن تفكير الجهاز الفني ينصب فى الوقت الراهن فقط في مواجهة منتخب غينيا المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار تصفيات أمم أفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

 

وقال إيهاب جلال خلال لقاء مع قناة أون تايم سبورتس: لا نفكر إلا في مباراة غينيا حاليا لأنها ضربة البداية ومنتخب مصر الوطني يبدأ الاستعداد على مراحل لأن المنتخب لم تكتمل صفوفه بعد وكل مجموعة لها تدريبات مختلفة.

 

ضربة البداية مهمة

وأضاف مدرب منتخب مصر الوطني : أتمنى أن نظهر بشكل جيد في البداية وسيتم تقييم هذه الفترة والتأكيد ونسعى خلال الفترة القادمة لضم المتميزين في الدوري.

 

أشار إلى أن اختيار 40 لاعبا من أجل الانضمام إلى صفوف الفراعنة الكبار يأتي فى إطار لتوجيه رسالة لبعض اللاعبين أنهم تحت الأنظار وقام الجهاز الفني للمنتخب الأول بإضافة 4 لاعبين لمعرفة إمكانية ضمهم أم لا بسبب الإصابة وجاء أبرزهم انضمام كريم حافظ بعد إصابة أحمد فتوح.

 

وتابع إيهاب جلال: عمر مرموش المحترف فى دورى البوندسليجا الألماني من العناصر الأساسية وطلبنا حضوره مبكرا رفقة مصطفى محمد المحترف فى الدورى التركي لانه غاب عن فريقه في آخر 4 مباريات ليتم تجهيزه وتمت مراعاة حالة كل لاعب من المحترفين قبل انتظامهم في المعسكر.

 

وأضاف إيهاب جلال: قوام منتخب مصر الوطني يكتمل اليوم الخميس بعد انضمام محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي على أن يتم علاج اللاعبين نفسيا لإعادة ثقتهم بأنفسهم خاصة محمد صلاح ولاعبي الأهلي بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا وكل اللاعبين عازمون على تعويض الخسائر.

 

وأوضح جلال: إدارة المنتخب تختلف بشكل كامل عن الأندية، ومن الممكن أن نتنازل عن جزء من طريقتي وسنبني على الفترة الماضية، وسنضيف جزءا بسيطا، وهناك مشاكل قد تواجهنا مع المحترفين بالخارج بسبب نهاية الموسم.

 

واختتم تصريحاته قائلا : سنواجه منتخب كوريا الجنوبية بقوام المنتخب الوطني الأساسي ولا يمكن أن يؤثر عليا أي شيء وكل ما يخص لاعبي الأهلي والزمالك سيكون من خلالي وسأدرس الأمر جيدا ومن الممكن أن أضم لاعبين جدد من القطبين لمواجهة كوريا الجنوبية وديا.

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