بإطلالة جديدة.. جويل ماردينيان تخطف قلوب متابعيها عبر إنستجرام|شاهد

نشرت الإعلامية وخبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت جويل ماردينيان في الصور، مرتدية فستاناً قصير باللون البرتقالي، واعتمدت عليه إكسسوارات رقيقة، كما تركت شعرها الأصفر منسدلاً على كتفيها بطريقة جذابة.

تعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة إم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي، وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. ومؤخرًا قامت جويل بتبني طفلة وأسمتها نايثين.